守护好开发好蓝色国土 加快建设海洋强国正当其时

海洋对于人类生存和发展具有重要意义。海洋的和平安宁关乎世界各国安危和利益，需要国际社会共同维护。我国是海洋大国，拥有广阔的海洋活动空间和丰富的海洋资源，将海洋优势转化为发展优势的潜力巨大。党的十九大报告提出：“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国。”这是顺应我国发展趋势和世界发展潮流、实现中华民族伟大复兴中国梦的必然选择。

习近平总书记指出：“我国是一个海洋大国，海域面积十分辽阔。一定要向海洋进军，加快建设海洋强国。”改革开放以来，我国加强维护海洋权益，各项涉海事业加快发展，通江达海、沟通全球的现代航运体系为经济社会发展提供了重要支撑。党的十八大报告提出坚决维护国家海洋权益、建设海洋强国的战略目标，这意味着建设海洋强国已成为中国特色社会主义事业的重要组成部分，经略海洋迎来前所未有的机遇。

当今世界，海洋在国际合作与竞争中的地位和作用更加重要。可以说，经济全球化的历史进程是从500多年前的大航海时代开启的。从那时起，海洋在国际合作与竞争中一直扮演着重要角色。进入21世纪，作为经济全球化、区域经济一体化的联系纽带，海洋越来越成为国际合作与竞争的重要舞台。习近平总书记指出：“21世纪，人类进入了大规模开发利用海洋的时期。海洋在国家经济发展格局和对外开放中的作用更加重要，在维护国家主权、安全、发展利益中的地位更加突出，在国家生态文明建设中的角色更加显著，在国际政治、经济、军事、科技竞争中的战略地位也明显上升。”

对我国来说，海洋是推动高质量发展的战略要地，是实现可持续发展的重要空间和资源保障。我国拥有约300万平方公里的主张管辖海域，加快推动海洋经济高质量发展、实现海洋资源有序开发利用空间巨大。2019年我国主要海洋产业保持稳步增长，全年实现增加值35724亿元，比上年增长7.5%。我国区域海洋经济不断壮大，北部、东部和南部海洋经济圈海洋生产总值分别为2010年的1.9倍、2.1倍和2.8倍。同时，维护国家海洋战略利益，也成为维护国家主权、安全、发展利益的重要内容。坚持陆海统筹，加快建设海洋强国，必须坚定维护国家海洋权益，守护好、开发好这片辽阔的蓝色国土。

共建“一带一路”为发展海洋经济提供了重要机遇。共建“一带一路”是全球性的国际合作平台，对加快发展海洋经济具有重要意义。共建“一带一路”在广阔的地域内共商共建共享，推动参与国政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，努力实现各方优势互补、互利共赢，携手应对世界经济面临的挑战，开创发展新机遇，谋求发展新动力，拓展发展新空间。实践证明，共建“一带一路”有利于各国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体，将极大促进包括我国在内的各参与国经济发展和社会进步。如今，“一带一路”合作伙伴越来越多，覆盖面不断扩大，影响力日益增强。我国积极抓住“一带一路”合作机遇，促进海上互联互通，推动海洋文化交融，与各国加强海洋生态保护、海洋产业、海洋科技创新等领域务实合作。我国的海洋强国建设必将促进海洋经济可持续发展，增进全人类共同福祉。

（作者单位：华东政法大学国际法学院）

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 09 版）

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