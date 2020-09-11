北京出台政策促进国家文创实验区发展

本报北京9月10日电 （记者王昊男）日前，北京市发布《关于加快国家文化产业创新实验区核心区高质量发展的若干措施》，从激发文化活力、优化空间承载、构建文化生态、扩大开放融通4个方面，出台18条政策。政策明确国家文创实验区下一步发展方向，辐射带动全市文化产业高质量发展，加快全国文化中心建设。
根据该措施，将进一步健全国家相关部委、北京市、朝阳区三级工作联动机制，支持以高质量发展为导向的文化经济政策在国家文创实验区先行先试。在实验区范围内，优先保障重大文化产业项目所需土地、空间等基础条件，支持各类市场主体合理利用现有工业厂房、仓储用房、老旧商业设施或办公楼等存量资源发展文化产业。推进应用场景建设，将区块链、5G、人工智能、大数据、超高清等新科技用于文化产业。同时，将实施“百名文化菁英”计划，连续5年每年引进认定100名“文化菁英”人才，在人才服务、创新创业等重点领域提供支持保障。
《 人民日报 》（ 2020年09月11日 12 版）
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