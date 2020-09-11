广州将建人工智能创新发展试验区

本报广州9月10日电 （记者罗艾桦）日前，科技部致函广东省政府，支持广州建设国家新一代人工智能创新发展试验区。致函指出，试验区建设要围绕国家重大战略和广州市经济社会发展需求，探索新一代人工智能发展的新路径新机制，形成可复制、可推广的经验，示范引领粤港澳大湾区智能经济和智能社会发展。
科技部明确，广州要充分发挥在人工智能科教资源、应用场景、基础设施等方面的优势，建立高水平研发体系，聚焦医疗健康、高端制造、汽车交通等重点领域，加强技术集成和融合应用，提升产业智能化水平和国际竞争力。
同时，完善政策法规体系，构建高水平人工智能开放创新生态。要开展人工智能政策试验，在数据开放共享、产学研用协同创新、高端要素集聚等方面开展先行先试。开展人工智能社会实验，探索智能社会治理新模式。落实新一代人工智能治理原则，加强人工智能伦理规范建设。
《 人民日报 》（ 2020年09月11日 12 版）
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】