广州将建人工智能创新发展试验区

本报广州9月10日电 （记者罗艾桦）日前，科技部致函广东省政府，支持广州建设国家新一代人工智能创新发展试验区。致函指出，试验区建设要围绕国家重大战略和广州市经济社会发展需求，探索新一代人工智能发展的新路径新机制，形成可复制、可推广的经验，示范引领粤港澳大湾区智能经济和智能社会发展。

科技部明确，广州要充分发挥在人工智能科教资源、应用场景、基础设施等方面的优势，建立高水平研发体系，聚焦医疗健康、高端制造、汽车交通等重点领域，加强技术集成和融合应用，提升产业智能化水平和国际竞争力。

同时，完善政策法规体系，构建高水平人工智能开放创新生态。要开展人工智能政策试验，在数据开放共享、产学研用协同创新、高端要素集聚等方面开展先行先试。开展人工智能社会实验，探索智能社会治理新模式。落实新一代人工智能治理原则，加强人工智能伦理规范建设。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 12 版）

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