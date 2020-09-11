去年残疾人专业康复服务机构达9775个

康复是残疾人就业、就学、融入社会的前提，也是残疾人最迫切、最现实的生活需求。近年来，全国各地大力推进残疾人康复服务覆盖面，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。
2017年，《残疾预防和残疾人康复条例》颁布实施，这是首次以法规的形式明确国家、社会和公民在残疾人康复工作中的责任。
2018年，《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》提出正式建立残疾儿童康复救助制度，推进残疾儿童康复救助项目，对患有脑瘫、弱视、听障等重大疾病儿童进行救助。
2019年，《残疾人基本康复服务目录（2019年版）》明确了康复医疗、康复训练、辅助器具适配等基本康复服务内容，为相关部门落实主体责任、保障残疾人权益提供了基本遵循。
…………
在各方努力下，残疾人康复机构从无到有，从有到优；康复服务队伍不断加强，帮扶能力日益提高。2006年至2016年，2178.1万残疾人次得到不同程度康复；2018年，1074.7万名残疾儿童及持证残疾人得到基本康复服务，残疾人康复服务覆盖率达到79.8%；2019年，全国残疾人专业康复服务机构达9775个，在岗人员26.4万人，康复工作内容由三项抢救性康复项目发展成为覆盖多学科领域、满足各类别残疾人需要、预防与康复并重的服务体系。
儿童期是心理、生理发展的重要时期，也是康复的最佳介入期。有研究显示，在0—6岁这一时期对残疾儿童开展治疗，不仅可以有效减轻残疾程度、预防并发症和继发性残疾，还可以减轻残疾对人造成的心理伤害。为更全面更可持续地保障残疾儿童的基本康复权利，一系列残疾儿童救助制度落地生效，“儿童福利机构建设蓝天计划”“全国残疾孤儿手术康复明天计划”持续推进。其中，“全国残疾孤儿手术康复明天计划”已为12.5万名手术适应症残疾孤儿、弃婴实施了手术矫治和康复训练。
《 人民日报 》（ 2020年09月11日 14 版）
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】