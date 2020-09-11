人民时评：让快递服务更好惠及群众

鼠标轻轻一点，快递准时送达。如今，高速发展的快递业与日益增长的线上交易相结合，给生活带来极大便利。国家邮政局发布的相关报告显示，2019年我国快递业从业人员超过300万。但在迅猛发展的过程中，快递行业也暴露出一些问题，例如包裹遗失、信息泄露、额外收费等，影响群众消费体验。
前不久，警方破获的一起网络贩卖快递单号案件，两名犯罪嫌疑人在两年的时间里，贩卖的快递单号竟然高达6亿条之多。所贩卖的快递单号，并没有实际的发货包裹，但却能查到物流信息，这些单号有的被用来进行网络诈骗，有的则被用来进行网络赌博的洗钱活动。快递“空包”可能成为新型犯罪工具，有关部门应高度重视，及时有力予以整治。
加强对“空包”快递的治理，既包括针对贩卖快递单号、从事违法犯罪活动的行为，发现一起打击一起；也包括追究连带责任，推动快递企业敬畏规则、恪守底线、规范经营。在网络贩卖快递单号案件中，“这些‘空包’单都出自正规的快递公司”。从下单、揽件，到寄送、签收，大量“空包”在整个流通环节顺畅空转，相关快递企业很难说毫不知情、毫无责任。打击快递“空包”违法犯罪，应当从源头上规范电商平台和快递公司的经营行为。
近年来，快递行业的发展得益于市场需求增加，也受益于政策红利。去年，国家邮政局印发《关于支持民营快递企业发展的指导意见》，提出4项工作措施，旨在更好地服务民营快递企业发展，激发民营经济创新活力，推进行业高质量发展。与此同时，市场越是发展，越离不开及时高效的监管。根据实际情况，相关部门采取约谈、警告、罚款乃至吊销资质、追究责任人法律责任等手段，才能对不法行为形成有力震慑，切实保障消费者的合法权益，维护行业的良性运行。
如何更好补短板、促进快递业健康发展，是一道治理考题。从快递延误、丢失、损毁导致的纠纷，到收寄实名制存在漏洞、个人信息泄露令人担忧，再到出现快递“空包”等新情况新问题……快递行业亟待进一步规范发展，及时解决苗头性问题。治理的方向是一致的：保障快递安全，维护用户利益。面对日新月异的快递物流行业，应当树立动态治理理念，提升监督管理的灵敏度，不断强化企业规范经营的自觉性。
快递业在服务经济社会发展和便利群众生活方面，日益发挥着重要作用。数据显示，2019年我国快递业务量和业务收入分别完成630亿件和7450亿元，快递业务量连续6年稳居世界第一。在巨大的快递业务量中，出现问题的快递运单只是极少数。我们既要理性看待有关问题、祛除积弊，也要对企业整改到位、规范经营保持信心。加强对行业问题的治理，目的在于推动行业高质量发展，让连接城乡、覆盖全国、通达世界的快递服务网络更好惠及亿万群众。
《 人民日报 》（ 2020年09月11日 05 版）
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】