人民时评：让快递服务更好惠及群众

鼠标轻轻一点，快递准时送达。如今，高速发展的快递业与日益增长的线上交易相结合，给生活带来极大便利。国家邮政局发布的相关报告显示，2019年我国快递业从业人员超过300万。但在迅猛发展的过程中，快递行业也暴露出一些问题，例如包裹遗失、信息泄露、额外收费等，影响群众消费体验。

前不久，警方破获的一起网络贩卖快递单号案件，两名犯罪嫌疑人在两年的时间里，贩卖的快递单号竟然高达6亿条之多。所贩卖的快递单号，并没有实际的发货包裹，但却能查到物流信息，这些单号有的被用来进行网络诈骗，有的则被用来进行网络赌博的洗钱活动。快递“空包”可能成为新型犯罪工具，有关部门应高度重视，及时有力予以整治。

加强对“空包”快递的治理，既包括针对贩卖快递单号、从事违法犯罪活动的行为，发现一起打击一起；也包括追究连带责任，推动快递企业敬畏规则、恪守底线、规范经营。在网络贩卖快递单号案件中，“这些‘空包’单都出自正规的快递公司”。从下单、揽件，到寄送、签收，大量“空包”在整个流通环节顺畅空转，相关快递企业很难说毫不知情、毫无责任。打击快递“空包”违法犯罪，应当从源头上规范电商平台和快递公司的经营行为。

近年来，快递行业的发展得益于市场需求增加，也受益于政策红利。去年，国家邮政局印发《关于支持民营快递企业发展的指导意见》，提出4项工作措施，旨在更好地服务民营快递企业发展，激发民营经济创新活力，推进行业高质量发展。与此同时，市场越是发展，越离不开及时高效的监管。根据实际情况，相关部门采取约谈、警告、罚款乃至吊销资质、追究责任人法律责任等手段，才能对不法行为形成有力震慑，切实保障消费者的合法权益，维护行业的良性运行。

如何更好补短板、促进快递业健康发展，是一道治理考题。从快递延误、丢失、损毁导致的纠纷，到收寄实名制存在漏洞、个人信息泄露令人担忧，再到出现快递“空包”等新情况新问题……快递行业亟待进一步规范发展，及时解决苗头性问题。治理的方向是一致的：保障快递安全，维护用户利益。面对日新月异的快递物流行业，应当树立动态治理理念，提升监督管理的灵敏度，不断强化企业规范经营的自觉性。

快递业在服务经济社会发展和便利群众生活方面，日益发挥着重要作用。数据显示，2019年我国快递业务量和业务收入分别完成630亿件和7450亿元，快递业务量连续6年稳居世界第一。在巨大的快递业务量中，出现问题的快递运单只是极少数。我们既要理性看待有关问题、祛除积弊，也要对企业整改到位、规范经营保持信心。加强对行业问题的治理，目的在于推动行业高质量发展，让连接城乡、覆盖全国、通达世界的快递服务网络更好惠及亿万群众。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 05 版）

(责编：毕磊、杨曦)