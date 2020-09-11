操作系统加速实现自主可控

【现象】前不久，国产操作系统银河麒麟V10面世，引发业界和公众关注。这一操作系统不仅可以充分适应5G时代需求，其独创的kydroid技术还能支持海量安卓应用，将300万余款安卓适配软硬件无缝迁移到国产平台。专家表示，银河麒麟V10作为国内安全等级最高的操作系统，是首款实现具有内生安全体系的操作系统，成功打破了相关技术封锁与垄断，有能力成为承载国家基础软件的安全基石。

【点评】

在当前国际形势不稳定不确定因素增加、国外操作系统长期居于垄断地位的背景下，银河麒麟V10的推出，让人们看到了国产操作系统与日俱增的技术实力和不断攀登科技高峰的坚实脚步。

操作系统是软件体系的基础，如果将软件产业比作高楼，操作系统就是地基，地基牢固，才能支撑整栋大楼。进入数字化时代，作为信息产业的核心，软件产业正成为引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，操作系统的重要性更为凸显。长期以来，我国高科技产业的短板便是底层软件不自主、基础技术“卡脖子”，要想实现信息技术领域的自主可控，操作系统国产化是必须攻克的关键一环。

为适应发展需要，近年来，我国逐渐改变工业领域“重硬轻软”“以购代研”等状况，在国产操作系统的自主研发上下大力气。回顾银河麒麟V10的研发进程，这一成果走过30年坎坷路实现艰难蝶变。从注重技术创新突破关键环节，到技术领先却无法与应用软件适配，研发团队历经波折，展现出持续创新的能力。

核心技术从不是别人赐予的，必须依靠自主创新。从去年8月华为发布自主操作系统鸿蒙OS，到今年银河麒麟V10面世，我国操作系统从跟随、模仿，正加速走向独立创新的发展新阶段。当前，麒麟操作系统在海关、交通、统计、农业等很多部门得到规模化应用，采用这一系统的我国机构和企业已经超过1万家。这一数字证明，麒麟操作系统已经获得了市场一定程度的认可。坚持开放兼容，让操作系统与更多产品适配，才能推动产品性能更新迭代，让用户拥有更好的使用体验。

操作系统的自主发展是一项重大而紧迫的课题。实现核心技术的突破，需要多方齐心合力、协同攻关，为创新创造营造更好的发展环境。不久前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、研发、人才等八方面提出了37项举措。瞄准核心科技埋头攻关、不断释放政策红利，助力我国软件产业从价值链中低端向高端迈进，才能为高质量发展和国家信息产业安全插上腾飞翅膀。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 05 版）

(责编：毕磊、杨曦)