冷链物流进入发展快车道

浙江诸暨市市场监管局依托省冷链食品追溯系统，加强对相关企业的溯源管理，让居民吃到放心的进口食品。图为9月5日，诸暨市陶朱街道旺厨食品有限公司员工通过冷链运输把牛排、羊排送到居民手中。

郭 斌摄

随着消费水平提高，冷链物流进入了发展快车道。消费者只需网上一键下单，蔬菜水果、肉禽蛋奶、海鲜水产以及药品、生物制品等特殊商品，都能第一时间送到家。推动冷链物流迈向高质量发展，须补短板、强弱项，破除发展难题，培育新动能

2020年我国食品冷链物流市场规模有望达到4700亿元，2017年至2020年年平均增速超过20%

“我们与酷果冷链已经合作很多年了，每年他们都上门来收苹果，在果品储存和销售方面帮了我们大忙。”在山西省晋城市沁水县郑庄镇南郎村，神佑果木种植专业合作社理事长崔家善对当地供销系统提供的冷链运输服务竖起了大拇指。以前村里产的苹果在没有合适的销售渠道之前，都只能在树上挂着，天气一冷就只能看着果子冻坏、烂掉。现在有了冷库储存，再也不担心会烂在地里了。

“公司充分发挥自有冷库的优势，努力把冷链仓储做大做强，做成地方经济发展离不开的‘菜篮子’‘果盘子’和中转储运中心，逐步搭建起沟通市场和农户的桥梁。”晋城市酷果冷链有限公司总经理郜化胜说。

近年来，我国城乡居民收入不断提高，消费者对食品的营养、口感需求提升。“为满足消费者需求，冷链运输是关键，我国冷链物流市场前景广阔。”中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会执行副秘书长刘飞说。

去年底召开的中央农村工作会议和今年的中央一号文件，明确提出启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。一些省市出台冷链物流政策和规划，在冷链用地、建设资金等方面给予扶持和补贴。据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会分析，2020年我国食品冷链物流市场规模有望达到4700亿元，2017年至2020年年平均增速超过20%。

多方推动之下，我国冷链物流进入快速发展期。截至今年上半年，全国供销合作社系统有冷链设施的企业达2523家，冷库总库容1410万立方米。江西省供销社今年2月份以来与11个县（区）政府签订了冷链物流项目投资建设协议。青岛高新区与社交电商每日一淘在冷链生鲜电商项目上达成战略合作，将升级改造当地传统农贸市场。京东冷链打造全国最大的冷链卡班网络，今年生鲜仓储面积将达40万平方米。苏宁物流正在北京、上海、广州等30个城市建设和筹备建设冷链仓。顺丰拥有24座集多温区管理和配送于一体的综合性高标准冷库，运营面积15万平方米。

“这几年，冷链物流体系建设初见成效。”中华全国供销合作总社理事会副主任邹天敬说，全国供销合作社系统通过成立专业化冷链公司、加大项目建设力度等方式，加强冷链物流基础设施建设，大力构建以冷链物流为中心、多种形式共同发展的农产品现代流通网络，打通冷链物流的“最先一公里”。

冷链物流能更好满足人们对新鲜食品的需求，助力农贸市场、食品轻工业以及相关医药行业的发展

深夜，位于四川省阆中市的张飞牛肉透明工厂内灯火通明。刚刚生产出的一批鲜制张飞牛肉系列产品，打上“盒马工坊张飞牛肉”的标识之后，陆续装上冷链物流车。凌晨2时多，一辆辆大货车从工厂出发，赶往成都双流国际机场。中午时分，这批新鲜的货品就将摆上盒马鲜生在上海、北京等地的门店货架。

四川张飞牛肉有限公司董事长文平说，正是依托全程冷链物流，张飞牛肉才有了鲜制的做法，口感更好、形态更丰富，很好地满足了当下消费者对美味食品的需求。

“冷链物流不仅能够满足人们对新鲜食品的需求，还能使食品在运输途中减少损失和浪费。”北京工商大学经济学院贸易经济系主任洪涛说，在消费端，通过“购、运、储、销、食”全链条防控，冷链物流将保卫“舌尖上的安全”，助力品质生活，促进消费升级；同时，在产业端，能促进农贸市场、食品轻工业以及相关医药行业的发展。

安全更有保障——2月25日11时许，广东惠州市一位消费者成功签收了自己的快件。这票快件是某药品零售平台售出的胰岛素，采用顺丰医药C端冷链配送到居民家中。从2月24日19时顺利发货至客户签收，全程精准温控到2至8摄氏度，总耗时约16小时，顺丰医药安全、高效地完成了首单冷藏药品的送药上门服务。

减少流通损失——5月份是海南陵水荔枝上市的季节。“荔枝这种单品对保鲜的要求特别高，中通的冷链业务对荔枝的销售起到很大的帮助作用， 提高食品的保鲜能力，延长存储期限。”海南景鹏农业副总经理陈庆贤说，目前景鹏农业在海南的荔枝种植面积超过9000亩。

提升食品质量——吐着泡泡的梭子蟹从刚靠岸的渔船上卸下来，经过包装、分拣，随后被装进冷链车运走……这一系列画面出现在京东物流“小哥寻鲜寄”助农直播间，15.6万网友一边看鲜活的舟山梭子蟹上岸，一边下单购买。8月3日，第一批回港梭子蟹通过京东物流“陆空铁”矩阵，从码头直接送达各地消费者的餐桌上。

近年来，依靠气调保鲜、冷链专列、智能仓储等冷链物流新技术，一些企业开展冷链共同配送、“生鲜电商+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等冷链物流新经营模式，积极运用供应链管理新方法，实现生鲜农产品从产地到销地的一体化冷链运作。我国冷链物流企业与农产品生产、加工、流通企业在基础设施、生产能力、设计研发等方面的资源共享能力不断加强，推动了有关产业提档升级。

要在规模化发展、标准化建设、智能化驱动上久久为功

目前各类市场主体积极投入冷链物流建设，冷链物流成为新“蓝海”。但也要看到，由于起步较晚、基础薄弱，与国际先进水平相比我们仍有不小的差距。冷链物流发展水平总体上落后于需求的增长。

“冷链物流的产业链、供应链管理体系缺乏，是制约农产品流通的关键环节和主要短板。”邹天敬表示，推动冷链物流迈向高质量发展，需要补短板、强弱项，破除发展难题，涵养新动能。

——推动市场整合，促进集约化、规模化发展。

邹天敬表示，“十四五”时期，供销合作社系统将加快布局一批冷链物流设施和基地，培育一批农产品市场和冷链物流领军企业。到“十四五”末，冷库库容达到4000万立方米。

——完善相关标准，实现标准化、科学化发展。

“目前，冷链标准还不够完备和完善，产品怎么分级、每种产品在什么温度运输、用什么包装材料，这些标准都有待细化。”京东冷链规划负责人凌彦宇说，传统流通模式下，食品流通通过一级级经销商完成，标准相对割裂，而近年来垂直电商的兴起、消费需求的升级要求冷链物流实现全过程可追溯，需要相关部门共同打造覆盖各环节的冷链标准体系。

——提升技术含量，推动智能化、创新化发展。

“我国冷链物流发展的基础总体仍较薄弱，要着力提升设施设备技术水平、健全全程温控体系、优化运输组织模式。”凌彦宇表示，为了确保生鲜产品快速、安全抵达消费者餐桌，京东冷链致力于打造一站式冷链服务平台，基于机器人、人工智能、5G、大数据等技术应用，构建供应链业务与数据平台，推动产业链供应链技术标准的建立及效率提升。

“要提高智能化建设水平，实现提升业务效率、控制成本双平衡。”据苏宁物流快递事业部仓储管理中心副总经理陈伟介绍，去年苏宁物流在全国多个特色农产品产地建设源头产地仓，同步在全国13个城市自建20万平方米现代化多层次的温区冷库，实现恒温、冷藏、冷冻、深冷多温区分工。

“未来，将针对国内农产品在上行中遇到的‘时效、安全、售后’等难点，提高配送时效，在产品包装及保鲜技术上取得突破，助力越来越多的特色农产品走出大山。”顺丰冷运相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 19 版）

(责编：毕磊、杨曦)