钱文挥：勇当金融扶贫先锋主力模范 坚决助力打赢脱贫攻坚收官战

9月10日，银保监会组织农业发展银行、农业银行和兴业银行联合召开新闻发布会，农发行党委副书记、行长钱文挥出席发布会，向与会媒体介绍了农发行发挥政策性银行职能作用，勇当金融扶贫先锋主力模范，全力支持决战决胜脱贫攻坚有关情况。

钱文挥指出，截至今年8月末，农发行累计投放扶贫贷款2.5万亿元，余额1.5万亿元，投放额和余额均居金融同业首位，连续四年获得全国脱贫攻坚奖，连续三年在中央单位定点扶贫工作考核中位列第一梯队。

钱文挥强调，今年是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年，面对疫情灾情造成的影响，农发行勇挑重担、主动作为，在决战决胜脱贫攻坚中发挥了应有作用。一是行动快。按照“早对接、早谋划、早部署、早见效”原则，全力推动服务脱贫攻坚与疫情防控各项工作任务，提前半年完成全年2800亿元的扶贫贷款投放任务，提前7个月完成中央单位定点扶贫责任书各项指标任务。二是力度大。今年前8个月，累计投放扶贫贷款3511.02亿元，同比增幅71.75%，投放规模居银行同业首位。其中，累计向52个未摘帽贫困县投放扶贫贷款165.95亿元，累计向深度贫困地区投放扶贫贷款665.7亿元。三是政策优。在原有差异化支持政策的基础上，今年再度推出21条特惠政策，重点支持未摘帽县和“三区三州”等深度贫困地区，在疫情防控、“三保障”和饮水安全、易地扶贫搬迁后续扶持等重点领域给予利率、期限等特惠。四是效果好。以中央脱贫攻坚专项巡视和“回头看”整改为契机，全面落实各项整改任务，不断加强精准管理和风险管控，截至8月末，全行扶贫贷款不良率0.23%，不良率居于同业较低水平。五是用情深。年初疫情发生以来，总行党委班子成员分片包干、挂牌督战52个未摘帽县；挂职干部逆向而行，坚守贫困地区一线；启动“消费扶贫月”专项行动，召开定点扶贫县消费扶贫推进会，帮助解决扶贫产品“销路难”问题。

钱文挥表示，下一步，农发行将坚定不移贯彻党中央、国务院决策部署，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，把支持完成剩余脱贫任务作为重中之重，聚焦“三区三州”等深度贫困地区，持续加大易地扶贫搬迁后续扶持、产业扶贫、定点扶贫、基础设施扶贫、消费扶贫等重点领域支持力度，坚决助力打赢脱贫攻坚收官战。同时，积极推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，针对脱贫后主要矛盾变化开展前瞻性研究分析，对接国家“十四五”巩固脱贫成果规划制定农发行实施方案，进一步完善扶贫金融事业部体制机制，针对性加强金融扶贫产品模式研发，在金融支持解决相对贫困中继续充分发挥政策性银行作用。

在媒体提问环节，钱文挥回答了记者关注的问题。

关于开展易地扶贫搬迁后续扶持问题，钱文挥表示，2015年6月以来，农发行把支持易地扶贫搬迁作为服务脱贫攻坚的重中之重，截至目前，累计投放易地扶贫搬迁贷款3123亿元，惠及建档立卡搬迁人口524万人，实现了易地扶贫搬迁贷款投放、余额、同业占比“三个第一”。随着易地扶贫搬迁转入后续扶持阶段，农发行深化与国家有关部委及地方政府的对接合作，围绕“三专一多”，全力做好金融扶持工作。一是专项行动。对22个有搬迁任务省份分行下达目标任务，对搬迁贫困人口超过１万人的特大型集中安置区贷款投放覆盖比例不低于80％，将搬迁后续扶持纳入全年绩效考核体系。二是专项政策。开通“绿色通道”，执行优惠利率，对优质企业及采取风险补偿基金模式的搬迁后续扶持贷款可以发放信用贷款。三是专项额度。从2020年起的５年内，安排1200亿元专项贷款额度，其中1000亿元用于支持搬迁后续产业发展，200亿元用于支持搬迁安置区配套设施建设。四是多种产品。利用产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、贫困村提升工程、城乡一体化、水利建设等专项信贷产品，支持搬迁地区产业发展及配套基础设施提升完善。截至8月末，全行累计审批易地扶贫搬迁后续扶持项目325个，累计投放贷款457.94亿元，其中今年累计投放270.26亿元，贷款余额436.58亿元。支持建设标准厂房、扶贫车间347个，产业基地102个，学校及幼儿园520所，卫生院所33所，自来水供应设施85座，污水处理设施91个，道路1371.86公里等。

关于对“三区三州”等深度贫困地区实施差异化支持问题，钱文挥表示，农发行坚持把支持深度贫困地区作为重中之重，先后分4批研究制定数十条差异化政策，放宽贷款准入标准，优化贷款担保政策，建立绿色办贷通道，进一步实施优惠利率，减费让利深贫地区，提高风险容忍度，强化资源保障力度，不断推动政策、资金、资源向深度贫困地区和未摘帽贫困县倾斜。2015年以来，全行累计向“三区三州”等深度贫困地区投放扶贫贷款4565.84亿元，截至今年8月末，贷款余额2792.53亿元，增速是全行扶贫贷款的2.3倍。今年以来，累计向52个未摘帽贫困县投放扶贫贷款165.95亿元，较去年同期多投放123.39亿元，有力支持深度贫困地区改善生产生活条件、基础设施和公共服务设施建设，加快脱贫攻坚进程。

关于脱贫攻坚的后续支持问题，钱文挥表示，解决相对贫困问题是长期任务，“三农”始终是我国发展的关键，脱贫攻坚和乡村振兴必须进行有机衔接。农发行将充分发挥政策性银行“当先导、补短板、逆周期”的作用，按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标，做好各项服务工作。一是和国家粮食安全有机衔接。服务国家粮食安全是农发行的主业，要在保证“吃得饱”的同时，支持做好种植粮食与高附加值经济作物间的平衡，让农民能致富，让人们“吃得好、吃得健康、吃得安全”。二是和农业现代化有机衔接。要支持发展从种子、化肥、机械、加工、生产、储备、流通，到市场、消费的农业全产业链，切实提高农业附加值，增加农民收入。三是和土地合理利用有机衔接。要平衡好建设用地、农业用地和住宅用地的关系，加快建设高标准农田，实现土地流转和规模化经营。四是和扶持农业客户群体有机衔接。要对投入农业的各类企业客户进行扶持，包括中小企业、农业企业、合作社、专业机构、科技公司以及集团化运营的大企业，积极培育扶持不同所有制、不同规模、不同业态的支持农业的客户群体。五是和新型业务模式有机衔接。要在农业农村基础设施改善、生态环境保护、水利建设等中长期项目中改变过去依赖政府负债的模式，发现现金流、设计现金流、组合现金流，使项目财务可持续得到保证。六是和城镇化有机衔接。农业农村问题很大程度上是城镇化的问题，目前农村农业人口占比较高，人均资源有限，必须推动农业现代化和城镇现代化有机衔接、同步进行。（毕磊）

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