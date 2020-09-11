【行走自贸区】云南自贸区：探索边境贸易转型升级创新模式 形成跨境优势产业链

人民网北京9月11日电（赵春晓） 近日，“行走自贸区”云南站云座谈在线上举行。会上，云南自由贸易试验区工作领导小组办公室常务副主任、省商务厅副厅长寇杰表示，在探索与东南亚、南亚的边境贸易中，云南自贸试验区成效显著。
首先，边民互市全流程电子化跨境结算模式创新。创新边民互市全流程电子化跨境结算模式，通过多系统数据交互、全流程电子化结算的模式将与边民互市相关的各类产业联系起来，推行边贸数字化，打造服务边民互市业务的完整金融生态圈，进一步促进跨境投融资便利化，打造边民互市为核心、多产业融合的跨境产业生态圈。
其次，“跨境电商+边民互市”转型升级创新模式。推进边民互市一、二级市场线上平台建设，实现边民互市货运量的快速增长，优化边民互市通关、结算流程，提升边民互市结算效率。
国际产能合作方面，德宏片区积极推进跨境园区合作建设。德宏片区以中缅交通网络为“线”，在缅甸投资建设缅甸工业园，形成“一线两园”模式。
边境社会治理方面，德宏片区创新外籍人员服务管理长效机制，构建外籍人员服务管理“德宏模式”，为缅籍人员办理集身份证件信息、生物识别信息、体检信息、居留务工信息为一体的“胞波卡”，既方便了外籍务工人员在瑞丽的衣食住行，也方便了对其信息、申报、办证的“一网化”管理，同时也进一步稳定了跨境产能企业用工需求。
跨境电商是云南自由贸易试验区红河片区四大重点产业之一，是云南主动服务和融入国家发展战略，全面落实中央关于加快沿边开发开放、“一带一路”建设的大背景和自贸区创新发展的自身要求。而毗邻越南消费市场潜力巨大、自贸试验区贸易灵活自由度高、口岸通道便利等优势，为红河片区跨境电商的发展提供得天独厚的条件。
据寇杰介绍，红河片区跨境电商贸易主要依托中国东盟-河口跨境电商物流产业园。为优化跨境贸易方式，红河片区创新了“跨境电商+边民互市”转型升级模式。通过建设边民互市一、二级市场线上平台，在一级市场领域推行“电子交易+区块链存证溯源+跨境结算业务”改革试点，在二级市场采用“互联网+电商服务平台”模式，进入到国内二级市场交易平台进行电子交易。“跨境电商+边民互市”转型升级这一举措推动云南对越出口大幅增长，上半年对越出口14.3亿美元，增长41.8%。
据悉，下一步，红河片区将加快谋划跨境电商二期建设，其中核心功能区火车北站128亩土地用于规划“多场合一”跨境电商海关特殊监管区域，满足直邮跨境电商9610，保税跨境电商1210，快件监管中心和邮政互换局及办公、仓储、停车等需求，推动跨境电商规模化、产业化、规范化，实现互市贸易与跨境电商互促互动，形成具有跨境特色、比较优势的产业链。
同时，面对新的发展形势，云南自贸试验区充分利用移动互联网技术，借助新媒体平台优势助力跨境电商产业、传统外贸企业及生产制造型企业发展，用各种数字化形式开展对外宣传推广，建立起企业与用户之间的营销互动交流平台，这将成为云南跨境电商及其他产业弯道超车的一张“核心牌”。
据寇杰介绍，昆明片区搭建云品及进口商品的双向贸易通道，针对跨境电商、跨境物流业务，建设“商业+产业”双中心的跨境贸易服务新模式，重点建设“金大门--跨境O2O示范体验馆”，“金大门--跨境O2O新零售”围绕“6＋”经营策略，即“线上+线下、进口+出口、同质+同价、保真+便捷、精品+民生、批发+零售”，在海关监管下，通过昆明片区“1210模式”的制度创新，培育跨境电商O2O新业态。
德宏片区跨境电商产业发展成效显著。通过构建跨境电商全产业链体系，以出口我国优质产品为导向的垂直自营电商平台“中缅贸促通”已在缅甸“开花结果”，成为缅甸国内交易量最大的电商平台，平台上线以来累计产生订单217万票，实现交易5.79亿元。疫情期间，珠宝翡翠社交电商各直播平台基地依旧人声鼎沸、如火如荼。据不完全统计，2020年上半年实现珠宝翡翠线上交易额36.6亿元。
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