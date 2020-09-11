电商热点：聚焦新业态 把握新发展

人民网北京9月11日电 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：中央网信办等十三部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》促进社会治理数字化转型；今年第500亿件快件诞生，全国用云量增长118%。

1、网信办：聚焦新业态新模式

近日，中央网信办等十三部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，提出了数字经济新业态新模式15个重点方向和支持政策，促进新业态新模式健康发展。技术变革成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。

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2、今年第500亿件快件诞生，快递日均服务用户近4亿人次

国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示，2020年我国第500亿件快件诞生。当前，邮政快递业日均2亿多件已成常态，日均服务用户近4亿人次。据国家邮政局预测，2020年我国全年快递业务量将突破750亿件。

3、8月中国快递物流指数为107.6%

日前，中国物流与采购联合会发文称，8月份中国快递物流指数为107.6%，比上月回升0.4个百分点。本月经济运行活跃度增强态势进一步巩固，其中商务快件指数、农村快件指数、跨境快件指数均有不同程度回升，回升幅度在0.1-2.8个百分点之间。但随着需求态势好转，经营便利度指数的连续回落、人员指数持续低位运行等问题矛盾需着重关注、及时改善。

4、海南跨境电商产业发展迅猛，前8月进口总货值逾2亿元

今年1月至8月，海口海关共监管放行跨境电商网购保税进口申报清单48.3万单、总货值2.1亿元，同比分别增长9.5倍、15.9倍，单量已达2019年全年监管放行总量的3.1倍。

5、微信小程序商品交易GMV8月同比增长115%

9月10日，微信团队在腾讯全球数字生态大会上透露，截止到今年8月，小程序商品交易GMV同比增长115%，品牌商家自营GMV同比增长210%。其中，增长最快的行业为日化、奢侈品、购物中心和百货。

6、近7000万元电商扶贫项目落户青海

近日“中国(青海)贫困地区特色农产品品牌推介洽谈会暨电商扶贫青海行活动”在西宁举办。中国电商扶贫联盟成员单位与青海省多家企业在活动中签署了金额近7000万元的多项合作协议，本次合作将围绕采购、战略合作以及平台入驻等方面展开。据悉，中国电商扶贫联盟将继续考察青海其他地区，进一步助力青海农产品的市场建设、品牌塑造等。

7、重庆首个淘宝大学电商直播基地落户綦江

近日，淘宝大学（綦江）电商直播基地正式签约落户綦江，这也是重庆首个落地的阿里巴巴淘宝大学电商直播基地。据了解，该直播基地总占地面积达600平方米，建设内容包括直播短视频培训孵化中心、5G直播间、食品产业超级供应链展厅和直播短视频企业聚集区等。

8、京东超市发布“TOUCH+”战略，2023年将实现销售额超8000亿

京东超市对去年“TOUCH” 战略升级，推出“TOUCH+”战略。据京东超市方面介绍，“TOUCH+”战略即用全渠道终端打通线上线下的人货场；链接供应链前端，提高供应链质量和效率；运用全域营销和用户运营触达消费者端。此外，京东超市提出，2023年当年将实现销售额超8000亿元。

9、美的、九阳、老板将发布搭载鸿蒙系统的家电新品

9月10日,在华为开发者大会 2020 现场，华为表示已经与美的、九阳、老板等家电厂商达成合作，之后这些品牌将会发布搭载鸿蒙系统的全新家电产品。

10、全国用云量增长118%

在2020腾讯全球数字生态大会上，腾讯研究院联合腾讯云发布了《数字中国指数报告（2020）》,报告指出：在新基建及疫情的双重加码下，教育、汽车、医疗、电商和文旅用云量领衔增长，全行业积极上云。互联网与产业加速融合，不仅为复工复学提供有效支持，还对经济重连与恢复起到了重要作用。

【媒体观察】

1、人民日报：把建设现代流通体系作为重要战略任务来抓

9月9日，中央财经委员会会议研究畅通国民经济循环和现代流通体系建设问题，并指出“建设现代流通体系对构建新发展格局具有重要意义”。国内循环和国际循环都离不开高效的现代流通体系，专家学者表示，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓。同时，要从完善现代综合运输体系、现代商贸流通体系、社会信用体系、应急物流体系等方面统筹推进硬件和软件建设，为新发展格局提供有力支撑。

2、中国网：民营企业展现较强韧性，为稳外贸作出突出贡献

据商务部消息，1-8月，我国进出口总额20.05万亿元人民币，同比下降0.6%。其中，出口11.05万亿元，增长0.8%；进口9万亿元，下降2.3%。民营企业展现较强韧性，出口增长8.3%，拉高整体出口增速4.2个百分点，占比提升3.8个百分点至54.9%。跨境电商等新业态成为外贸增长新亮点。

(责编：毕磊、夏晓伦)