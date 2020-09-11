【行走自贸区】黑龙江自贸区创新对俄合作模式 将开展首创性差别化改革探索

人民网北京9月11日电 （记者林露）近日，“行走自贸区”黑龙江站云座谈在线上举行。会上，黑龙江省商务厅自贸区制度创新处处长张建国表示，一年来，黑龙江自贸试验区围绕创新对俄合作模式进行了四个方面的探索和实践。

张建国介绍说，黑龙江自贸试验区自2019年8月份挂牌以来，打造对俄罗斯及东北亚区域合作的中心枢纽，以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，在开放环境下进行压力测试。

一年来，黑龙江自贸试验区围绕创新对俄合作模式，在以下四方面进行了探索和实践：

一是加强对外合作平台建设，夯实开放发展基础。设立全国首个中俄边民互市交易结算中心，开通全国首个铁路互贸交易市场，在俄罗斯设立离岸孵化基地、中俄科技成果转化基地、境外法律服务及招商代表处等重要平台机构，为沿边开发开放、深化对俄合作、辐射东北亚区域合作提供了新载体、新模式、新机遇。

二是强化国际物流通道建设，拓展经贸合作路径。互联互通是区域合作的血脉经络，哈绥俄亚陆海联运线路连同哈欧班列构建贯穿欧亚两大洲的国际物流大通道，黑河黑龙江大桥开通中俄经贸新通道，自贸试验区搭乘互联互通新路径，进入崭新的“大陆桥时代”。自贸试验区挂牌以来，哈欧班列共发运200列，货值21.9亿元，同比增长40.4%；哈绥俄亚陆海联运共计发运64列，货值5.97亿元，同比增长14.4%。

三是围绕“跨境+”产业升级，打造跨境产业链条。通过发展跨境电子商务、跨境能源加工、跨境农产品加工、跨境中草药研发、跨境木材加工、跨境康养旅游等产业，着力培育跨境产业集群；通过开展对俄投资开发并进行木材、农产品、清洁能源等资源回运加工，引入飞地经济，着力构建境内外联动、上下游衔接的全产业链经济，开启国际经济合作新模式。黑河片区创新跨境电力贸易及落地加工使用新模式，今年以来俄电进口5.1亿元，有效助力新材料产业降本增效。

四是创新边民互市贸易模式，落实兴边富民政策。绥芬河片区创建了集边民组织、跨境结算、分销加工等于一体的全流程监管模式，自贸试验区挂牌以来，互市贸易完成过货量12.5万吨、交易额7.93亿元，参贸边民13.2万人次。开通国内首个铁路互贸交易市场，推动国内首个中俄互贸加工产业园建设，全面落实兴边富民政策，全力提升沿边开发开放水平。率先将互贸商品来源地拓展至韩国、白俄罗斯、哈萨克斯坦等3国，在深耕俄罗斯传统市场基础上，以边民互市贸易新模式，打开“边境有边、贸易无边”的国际新视野。

张建国表示，下一步，将充分发挥自贸试验区改革开放“试验田”作用，积极开展首创性、差别化改革探索，为深化对俄开放合作提供更大的发展空间、创造更多的合作机遇，推动形成更多具有龙江特色的沿边开放创新成果。

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