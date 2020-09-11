【行走自贸区】黑龙江自贸区：通过对外开放合作更好融入“一带一路”

人民网北京9月11日电 （记者林露）近日，“行走自贸区”黑龙江站云座谈在线上举行。经过一年的探索实践，黑龙江自贸试验区开放理念明显增强，创新活力持续迸发，营商环境大幅提升，改革红利加快释放，取得良好开局。会上，黑龙江省商务厅自贸区协调指导处处长韩东安表示，下一步，黑龙江自贸试验区将全面落实省委省政府决策部署，主动融入国家“双循环”新发展格局，在制度创新、营商环境、投资贸易便利化、沿边开放等领域大胆实践，推动自贸试验区建设迈上新的台阶。

一是通过制度创新实践创造独特“沿边经验”。以制度创新为核心，立足沿边开放，聚焦关键领域和重点环节，推动形成对沿边开放合作具有示范引领作用、市场主体有获得感的高质量制度创新成果。

二是通过对外开放合作更好融入“一带一路”。依托黑龙江区位和政策优势，进一步扩大对俄罗斯合作。探索黑龙江自贸试验区形成内联国内腹地,境外对接俄罗斯,辐射东北亚乃至欧盟、北美洲的大通道，积极融入“一带一路”建设。

三是通过打造一流营商环境吸引产业聚集。依托自贸试验区建设，突破体制机制瓶颈，通过引入第三方评估机构，形成倒逼创新机制，进一步提高通关效率、创新监管模式、降低物流成本，加快营造法治化、国际化、便利化营商环境。开展“最北自贸试验区，开放合作新高地”系列宣传推介活动，做好政策的深度解读，面向海内外投资者开展推介对接活动，将自贸试验区打造成投资热土。

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