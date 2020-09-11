2020年服贸会落幕 日喀则旅发局达成多项合作意向

9月4日-9日，2020年中国国际服务贸易交易会在北京召开，服贸会是全球首个服务贸易领域综合性展会，也是中国服务贸易领域的龙头展会，为推动国际服务业开放、服务贸易创新发展发挥了积极作用。

日喀则市旅游发展局作为旅游服务专题版块的参展商参加了此次服贸会。5日上午9点，在服贸会现场，富有浓郁西藏民族特色的展位，迅速吸引了大批观众，身着藏服的工作人员在现场不断收到热情观众的咨询。

日喀则市旅游发展局与北京市旅游局在日喀则展位现场进行了交流，双方就未来形成合作互动机制达成意愿。5日下午，来自日喀则的歌唱舞蹈演员在服贸会主舞台推介会上呈现了一场精彩表演，来自文旅园区的赵峰娥还为现场的观众分享了日喀则旅游和商业资源。

通过此次参加2020年服贸会，日喀则市旅发局圆满完成了工作计划，取得良好的宣传效果，达到了走出去推介的目的。

一是提高了知名度。服贸会期间，极具日喀则特色的主题展馆轮流播放日喀则旅游宣传片，参展团成员全程着民族服装宣传日喀则旅游资源、答复现场咨询、介绍招商引资项目，通过集中优势宣传方式提升日喀则旅游整体形象，吸引了大量旅行商和游客关注。

二是达成了合作意向。正展期间，参展团推出的招商引资项目受到区外企业广泛关注，富龙控股滑雪场、全海电动汽车与珠峰冰川矿泉水达成合作意向，北京佳奥商贸有限公司、物美多点APP、兰州牛肉拉面联盟与青稞产品达成合作意向。

三是更新了观念。参展团充分学习了其他省市旅游发展和推广经验，拓展了视野，找到了差距，对如何树立旅游目的地形象、提高品牌知名度、提升旅游服务、拓展旅游产业链、打造旅游IP有了更加深入的认识，找准了日喀则旅游今后一段时期内的发展方向。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)