商务部：服务业扩大开放对稳外资提供了重要支撑

人民网北京9月12日电 （孙阳）近日，国务院公布了对《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》的批复。日前，商务部外资司司长宗长青在国务院政策例行吹风会上表示，从实际成效看，由于服务业开放步伐加快，我国今年服务业吸收外资实现了两位数增长，为稳外资提供了重要支撑。

今年1至8月，全国新设外商投资企业22602家，实际使用外资6197.8亿元人民币，同比增长2.6%。服务业新设外商投资企业20079家，占全国新设外商投资企业数量比重为88.8%，服务业实际使用外资4766.1亿元人民币，同比增长12.1%，占我国实际使用外资金额比重为76.9%。其中，高技术服务业实际使用外资1387.8亿元人民币，同比增长28.2%，占服务业比重为29.1%；信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务实际使用外资同比分别增长24%、47.3%和20.2%。

宗长青介绍说，开展服务业扩大开放综合试点，既是党中央国务院持续扩大对外开放的重要部署，也是当前通过开放稳外资的重大举措。2015年以来，国务院三次批复北京市实施服务业扩大开放综合试点方案，不仅提升了北京市服务业开放水平，而且为全国扩大服务业开放创造了经验，提供了案例。今年以来，为深入贯彻落实党中央、国务院关于稳住外贸外资基本盘的决策部署，商务部会同相关部门，在深化试点的基础上还积极推动全国服务业扩大开放。主要做了三方面工作：

一是修订发布2020年版全国和自贸试验区外资准入负面清单，将条目分别缩减至33条和30条，进一步放宽了金融、教育等服务业重点领域的外资准入。

二是按照国务院部署，加快修订《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大鼓励条目，将使更多服务业领域的外资企业享受相关的支持政策。

三是印发了《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，也就是国办发[2020]28号文，给予包括服务业在内的重点外资企业金融支持，加大对包括服务业在内的重点外资项目支持服务力度，鼓励外资更多投向高新技术产业，包括高技术服务业，降低外资研发中心享受优惠政策的门槛等。

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