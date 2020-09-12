上海奉贤：“一网通办”实现让数据多跑路、让群众少跑腿

人民网上海9月12日电 （记者乔雪峰）对于一个城市的经济发展来说，营商环境就是生产力和竞争力。近年来，通过出台一系列政策措施，把审批流程搬到网上，上海的优化营商环境措施始终走在全国前列，通过单窗通办、只跑一次、一次办成等方式来增加市民、企业获得感和满意度。

上海奉贤区行政服务中心（记者乔雪峰 摄）

“开门迎客事事清，出门解题件件明。”9月11日，记者来到上海奉贤区行政服务中心，进行实地探访，体验“一网通办”的便民措施。

“实在是太方便了，以前要一个窗口、一个窗口的排队，现在只在一个窗口就可以办完。”一位来办理业务的女士告诉记者，她是来办理企业变更的。

“目前全区355项应上网审批事项已实现全上网。”奉贤区行政服务中心副主任余童欢告诉记者，实体行政服务大厅进驻有市场监管局、人社局等涉及23家单位，41个部门，进驻人员480余人，办理行政审批与服务事项458项。

据余童欢介绍，今年4月，在克服了疫情带来的协调环节多、施工任务重、不影响正常窗口对外服务等困难后，区行政服务中心在去年完成产业服务大厅的综合窗口改革后，又对企业注册大厅、医保服务大厅、不动产登记大厅等领域完成综窗改革，奉贤也成为继徐汇、浦东后，在全市第三个完成综合窗口改革全覆盖的区。

综窗全覆盖后的上半年，窗口数量从原先的202个减少至123个，减幅接近40%；窗口工作人员也从原来的251人减少至123人，减幅达到50%以上，解决了原来各部门窗口忙闲不均的问题，为优化营商环境注入新的活力。

数据显示，去年一年奉贤区新增市场主体10.6万户，同比增长48.5%，占全市新设市场主体总量的25%。为什么能够做到这样便捷高效？

“现在整个企业开办做的是全程网上办、预约办、无纸化办，还有智能终端设备进行实名认证。” 奉贤区注册许可所副所长张贤群接受记者采访时表示，通过网上提交一天审批，当天发照最快两天能够营业，而且企业可以一窗领取营业执照、公章、税务发票等，非常的便捷。“所有的事项都可以通过提交网上预约网上办理的形式，尽可能的通过一网通办的形式，让各种办事事项更加便捷高效。”

张贤群提到的智能终端设备就是奉贤区行政服务中心在上海市首创建立的“24小时不打烊”政务自助办理平台。

记者发现，该自助终端机的功能与全市“一网通办”平台对接，除了覆盖174项个人办理事务外，终端已归集了包括个人办事、法人办事、公共服务等在内共计1093项事项,累计业务量达33万件次。

“老百姓只需将身份证放在感应区上并通过人脸识别，就可以完成查询打印、预约预审、受理办理等。”奉贤区政务数据管理中心数据应用科科长顾晓燕告诉记者，这个平台真正实现“来终端即可办事”，让市民就近办事，充分享用家门口的政务服务。

据了解，今年自助终端迭代升级为3.0版本,按照上海市政府《2020年全面推进电子证照应用总体方案》中关于“依托电子证照试点批“全自助”办理事项”的要求,奉贤作为试点之一,以群众“需求侧”出发,深入挖掘终端办理深度,年内计划94项事项在终端实现申报表格自动生成、电子证照自动引用、办理结果自动反馈的全流程“全自助”办理

第一批35个“全自助”事项一经上线,就受到了市民的热烈欢迎。顾晓燕对记者说，办理人只需打开“奉贤政务自助终端网点”小程序,就能“像找共享单车”一样方便、快捷地找到离自己最近的终端机,扫一扫“随申码”或企业Ukey,就能在终端实现“秒办”。例如“网约车驾驶人员预审”事项,市民仅需扫一扫“随申码”(或刷身份证),终端即可化身为“智能机器人保姆”自动填写申请表,并免费准备好所需申请材料,实现终端“秒办”,免去了居民自行复印原件、整理材料,然后再去窗口取号排队,手动填写申请表的一系列麻烦,自年后上线以来办件量已逾4000件次。

市民王先生因是一家美容院的老板，他的第一家店在上海金山区，打算再开一家美容院。于是他就来到“24小时奉贤政务自助厅”来直接办理业务，通过身份证验证及“人脸识别”，很快他需要的证件被打印出来，全程只花费不到5分钟。王先生说：“这个24小时自助服务的平台真是太方便了，想什么时候来就什么时候来，不用特意请假，真是为老百姓节省很多时间。”

“截至2020年10月已在全区投放终端机80台，，建成“区—街镇—村居（生活驿站）”三级政务自助体系，业务总量已达12万余件。”

顾晓燕表示，今年将陆续在园区、商场、地铁站等人流密集的第三方场所按需投放终端机。同时，大数据中心会寻求与更多部门合作，力争信息共享，为市民提供更好更多的服务功能。

栽下梧桐树，引得凤凰来。优质的服务环境不光加速中小企业的转型发展，使得奉贤的集聚功能愈发凸显。比如，国际知名的日用保健品和化妆品企业美乐家、如新、莹特菲勒、科丝美诗，化妆品生产企业韩束、伽蓝、百雀羚纷纷入驻东方美谷。集聚妆品企业70余家，化妆品3000多个，产销规模占到全市化妆品行业40%以上。

这为区域经济的发展打下了良好的基础。同时，这也将有助于制造业企业，尤其是民营企业进一步激发活力、动力和潜力，从而使奉贤的经济在创新转型升级中，进一步向高质量发展迈进。

(责编：任妍、孙阳)