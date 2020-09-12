上海奉贤直播电商基地：推动行业良性发展 建设“双真”示范园

人民网上海9月12日电（记者 李彤） “销售冒牌，侵犯知识产权，是目前直播电商行业面临的共性问题。”近日，在上海奉贤爱企谷“网红直播电商基地”，爱企谷负责人黄庆元接受人民网采访时表示，“双真”即真牌真品，扩大“双真”承诺的影响力和覆盖面，为直播电商提供“正品保障“，能够有效提升网红主播及直播电商行业的知识产权保护意识和正品意识，净化网络直播消费市场环境。

黄庆元表示，建立与实施直播电商行业准入规则、管理机制是净化行业良性发展的基础。要建立“双真供应商库”，非“双真”承诺单位需经提交企业资质、商标授权使用证明及其他经营资质。

“企业进入‘双真供应商库’后，需根据供货额，按一定比例缴纳保证金；如果发生直播电商产品质量问题，则将从保证金中扣款用于赔付消费者，并对入库企业进行‘降级’或移出‘双真供应商库’处理。”他说。

以爱企谷园区为例，黄庆元说，基地将要求主播和MCN机构作出“双真”承诺，在爱企谷“双真供应商库”内选择供货企业及产品进行直播带货。如果出现违反承诺情况，基地提供的优惠和服务支持将取消。

引入第三方检测、保险机构，是对“双真”的进一步保障。他说，要采用定期和不定期抽检方式对供货产品进行检测；对部分“双真”产品进行“园区投保”，保证品质。还要寻求监管机构的指导，积极配合消保委、知识产权局等相关部门的工作，开展相关检查工作。

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