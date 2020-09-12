上海奉贤健康服务进社区：“家庭医生，老嗲额！”

图为南桥镇社区卫生服务中心全科医生刘剑锋（左）为社区居民刘菊芳检查身体。（陈晨摄）
人民网上海9月11日电 （记者李彤）“小刘医生，老嗲额！”
“在服务中心里，60岁以上的居民一年一次免费体检，项目很丰富”……
74岁的刘菊芳，是上海市奉贤区南桥镇居民，在她口中赞不绝口的“小刘医生”是南桥镇社区卫生服务中心全科医生刘剑锋，小刘医生也是她的家庭医生。
卫生服务中心位于奉贤中心城区，服务区域57平方公里，年门诊量近50万人次。拥有10支家庭医生制服务团队，承担南桥镇居民“六位一体”的社区卫生综合服务。
以前没有家庭医生时，就诊很不方便。刘菊芳说，看病都是跑到市里的上级医院，特别是高血压等慢性病，吃完药再去拿药，路途上很辛苦。“医院看病不养病，回到家里自己又不懂科学的康复方式，很让人头痛。”
让刘菊芳头痛的问题，随着家庭医生制度得到了缓解。据介绍，南桥镇社区卫生服务中心建立10支家庭医生制服务团队，积极开展义诊活动、健康大讲堂、中医适宜技术、心理健康咨询疏导、健康宣教慢性病等普及知识讲课等，年服务人次约15万余；以“贴近社区、贴心居民”的特色优势，倡导健康生活方式，提高居民健康素养。
70后的全科医生刘剑锋，是上海市第三届“十佳”家庭医生，拥有上千名“粉丝”。他利用进修、学习培训的机会，建立“慢性病专家微信群”，为社区居民提供更加及时、便捷、有效的团队服务。
“我的身体状况，小刘医生都清楚的”；
“我们都是朋友啦，我的家里情况他也知道的”。
卫生服务中心负责人曹伟艺介绍说，中心正在积极推进家庭医生签约和分级诊疗制度建设。以家医团队服务为支撑，积极推进“医养结合”老年人健康管理。培训组建康复队伍，试点开展门诊、站点、家庭的组合式康复模式，打造南桥特色的中西医结合社区康复。
“后备人才支撑，是家庭医生需要进一步解决的问题。”曹伟艺以社区卫生服务中心为例说，中心加大了全科医生招聘和人才培养力度，强化医务人员的技能培训；注重人才梯队建设，通过项目培养、跟班学习及储备人才培养等，不断提升综合服务能力。完善绩效分配激励机制，发挥绩效工资杠杆作用，充分调动医务人员积极性。
完善养老服务体系，是2020年奉贤区的重要民生工作。2020年奉贤区人民政府工作报告明确，要实施健康奉贤行动，全方位全周期保障市民健康。做实家庭医生“1+1+1”组合签约服务，完善分级诊疗制度。推进医疗资源整合共享，提升基层中医药服务能力和水平。
“社区医生很负责任，我们很放心，之前谁想到自己会有家庭医生的照顾，我对身体更有信心啦”。刘菊芳老人开心地说。
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