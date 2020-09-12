上海市奉贤区位于上海南部，东与浦东新区接壤，西与金山区和松江区毗邻，南临杭州湾，北与闵行区相隔黄浦江。奉贤作为上海市的一个区，具备上海本帮菜特色的同时，汇聚了苏、锡、宁、徽等多地风味，形成了料取鲜活，品种众多，擅长烧、生煸、滑炒、蒸，品味适中，即有清淡素雅，也有浓油赤酱的特点。

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，十二个时辰里的人间烟火。奉贤人对美味的痴迷，贯穿于生活的每一天。

巳时（9:00-11：00）

清晨，阳光洒满大街小巷，叫醒奉贤人的不是闹钟，而是一碗白瓷大碗，翠绿青葱的羊肉面。

羊肉细而不腻，软酥即化，食后齿颊留香，鲜渗肺腑。既是一种美食，也可视其为药膳；既能吃出美味，也能吃出健康。不仅羊肉有滋补的功效，羊血、羊肝、羊肺、羊肾、羊胆、羊骨、羊奶均可用于多种疾病治疗，具有较高的药用价值。

除了早餐吃一碗热气腾腾的羊肉面，还可以配以奉贤鼎丰厂生产的“进京乳腐”作为小菜。南桥进京乳腐久负盛誉，是全国著名的优质乳腐之一。选用优质黄豆为原料，配方的独特，辅以上等糯米和玫瑰花精致而成，品种有红乳腐、白乳腐和花色乳腐三种。红乳腐包括大红方和小红方；白乳腐包括糟乳腐、油乳腐和白方；花色乳腐品种更多，以配料而命名，如玫瑰乳腐、油辣乳腐、火腿乳腐、虾子乳腐等等。

午时（11:00-13:00）

午餐，大餐整起！

茶香手撕鸡端上桌，立即茶香四溢，胃里的馋虫蠢蠢欲动。茶香手撕鸡采用的散养草鸡，放葱、姜、料酒煮熟，凉干，再把皮肉分开，撕成丝，拌入盐锔粉、香油，放在茶具上，边喝茶，边吃鸡，回味无穷。

未时（13:00-15:00）

午餐过后，和朋友一起小聚，来一份香甜松软的奉贤海棠糕，回味无穷。海棠糕是上海奉贤著名传统名点，系用特制的模具灌浆烘烤制作。糕形似海棠花，色呈紫酱红，香甜松软，色、香、味、形俱佳。

申时（15:00-17:00）

小聚过后，自然到了下午茶时间，吃点零嘴垫垫肚子，那就来一份奉贤水域盛产额长江凤尾鱼。体型极小肉质却鲜美无比，炸至金黄酥脆后再经精心炮制的卤汁浸润；香酥松脆若无骨，咸鲜中带微甜。每年五月至七月是凤尾鱼产仔之季，鱼肚中包着肥厚饱满的鱼卵，尤其美味。

酉时（17:00-19:00）

忙碌的一天结束了，晚餐吃点什么犒劳辛苦一天的自己？

减肥的朋友来一份可口又香脆的奉贤千张包。肉嫩不腻，香气四溢，风味独特，营养丰富。外面包馅的那张千张皮嫩嫩的、脆脆的，里面的馅心由多种材料组成——竹笋、腌咸菜、肉丝、小白菜和绍兴花雕酒。用竹笋的皮做成的细麻绳捆绑住，小煮片刻便鲜嫩无比、香味四溢。

不怕胖的朋友就来一份外婆红烧肉吧！奉贤外婆红烧肉，用的是黑毛猪五花肉，配上花雕酒，白糖和老抽，外焦里嫩，香甜润滑，油而不腻。和北方的红烧肉不同，少一分咸、多一分甜。

戌时（19:00-21:00）

丰盛晚餐过后，奉贤人为自己安排一顿甜美的ending。农家“土方法”自制的酒酿，把酒酿缸放入预先装有汤婆子的箱子中，盖上厚厚的棉被和棉衣，等待温度和时间的发酵，酿酒独有味道，这是南桥人做酒酿的“土方法”。自家酿制的酒酿，配上圆润可爱的小圆子，出锅前再倒入打散的蛋液，趁热喝一口，酒酿酸甜浓郁，圆子细滑软糯，唇齿留香。

亥子丑寅卯（21:00-7:00）

勤劳忙碌的奉贤人进入梦乡，而美食缔造者的工作即将开始。凌晨三点半就起床准备食材，坚持老工艺，采用全发酵生煎皮方法，做出来的生煎金光灿灿，热气飘渺，轻咬一口皮软而松，底金黄脆香，馅厚实鲜美，满嘴留香。

简单的幸福与快乐，是对这座城市的坚守，对美食的最大赞赏。

新的一天已经开始，假如来到奉贤，你想好吃什么了吗？

(责编：任妍、孙阳)