“通信行程卡”助力掌握COVID-19密切接触信息

人民网北京9月12日电（记者夏晓伦）在疫情防控常态化的当下，第一时间掌握是否与新冠肺炎确诊患者有过密切接触，及时进行健康观察，成为各方重点攻关的重要课题。

近日，记者从中国信通院获悉， “通信行程卡”手机APP版基于国际通行的蓝牙低功耗（BLE）协议实现了新冠肺炎密切接触者追踪提醒功能。在公共场合近距离接触过的双方都开启“通信行程卡”APP后，如果一方被诊断为确诊或疑似患者，另一方就能在第一时间接收到橙色卡片和短信提醒，从而及时进行健康观察，可以为疫情常态化防控期间的用户出行提供保障。

据了解，“通信行程卡”APP版本在提供行程验证功能的基础上，加入了基于蓝牙低功耗（BLE）协议实现的近距离接触提醒功能。这项新增蓝牙“黑科技”，仅在“通信行程卡”手机APP中提供，网页和微信小程序均不支持。

当用户在开启蓝牙时打开行程卡APP，应用就会在手机本地记录下同样开启了行程卡服务的蓝牙设备近距离接触信息。如果近距离接触过的陌生人被诊断为新冠肺炎确诊/疑似患者，用户就可以在第一时间收到行程卡发来的提醒，及时进行健康观察。

通信行程卡相关负责人表示，行程卡的近距离接触提醒功能基于苹果谷歌Exposure Notification及华为Contact Shield服务实现，该服务去中心化的设计能够在不侵犯个人隐私的情况下有效识别到密切接触者，符合欧盟通用数据保护条例GDPR最严格的隐私保护要求，是国际通行的方案。

当前，通信行程卡APP已登录各大应用商店，安卓手机用户可直接下载使用；苹果手机用户则需要做一些额外配置：首先，需将操作系统升级至iOS13.5及以上版本；其次，进入“设置-暴露通知”页面，点击“打开暴露通知”，国家和地区选择“中国”，完成设置。

此外，通信行程卡还为用户提供前14天内到访国家（地区）和国内城市的查询服务，如果遇到查不到行程或行程有误的情况，可以拨打所属运营商的客服电话10010（电信）、10086（移动）、10000（联通）。

(责编：许维娜、夏晓伦)