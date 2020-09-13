创一流环境 迎八方客来

8月31日，海南自贸港创一流营商环境动员大会从省里开到基层，乡镇（街道）、村（社区）干部通过视频方式在分会场参会。全省干部聚焦同一个话题，齐心谋划关键招数，创造更有吸引力的投资环境。

“投资环境就像空气，空气清新才能吸引更多外资。过去，中国吸引外资主要靠优惠政策，现在要更多靠改善投资环境。”习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲，激励海南各地干部进一步优化营商环境。

今年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》正式发布，其中明确提出到2025年海南自由贸易港“营商环境总体达到国内一流水平”，到2035年“营商环境更加优化”。朝着这一目标，海南正以“一天当三天用”的干劲和“干一件成一件”的韧劲，加快创建让市场主体向往、让人民群众满意的一流营商环境。

改进干部作风

提升服务水平

“凉了”好几年的项目，终于破土动工，海南三永集团负责人董杰喜出望外。

琼中黎族苗族自治县位于海南中部，生态优、环境美。几年前，三永集团与当地政府谈妥了城区一块地，准备打造星级度假酒店区。没承想，征地搬迁成了“拦路虎”，一拖就是好几年。

今年5月初，琼中县委常委、常务副县长王大周到三永集团调研走访，了解情况后承诺一个月内解决搬迁难题。

为创一流营商环境，琼中县今年初出台县级领导干部联系服务重点企业工作机制。每名县级领导结对联系一家或多家重点企业，每月至少调研走访一次，为企业排忧解难。王大周走访三永集团后的3天内，一个汇总各方意见、成熟稳妥的工作方案成型。

“不到半个月，所有搬迁户都签订征收补偿协议，比当初承诺的一个月还快。”董杰说。7月13日，三永集团的建设项目破土动工。

改进干部作风，提升服务水平，海南全力为企业发展提供一流服务。

位于澄迈老城经济开发区的海南顶津食品有限公司，财务经理程海楠说起当地的营商环境，竖起了大拇指。

6月23日，海南自贸港企业所得税优惠政策发布的第二天，澄迈老城经济开发区税务专员主动来到顶津公司，宣传解读政策，了解企业需求。20天后，程海楠做纳税申报，发现公司的企业所得税率已从25%降至15%。“没想到，税务部门想在了我们前头。”

截至7月底，海南全省实有市场主体超过103万户，同比增长26.42%，增速居全国前列。

建信息化平台

守住监管底线

8月8日，海南社会管理信息化平台再次立功。依托这一平台，有关部门成功打掉离岛免税商品套购团伙9个，抓获涉案人员40名，现场查扣涉案离岛免税物品1000余件。“每天，我们都会把销售数据报送给海南社会管理信息化平台。平台通过大数据分析，精准发现查处有组织的‘水客’。”海南省免税品有限公司总经理谢智勇说。

建设海南自贸港，既要确保自贸港与境外实现货物、资金和人员等要素自由、高效流动，也要守住安全底线，打击走私、逃税等违法犯罪。

监管离岛免税购物，是海南社会管理信息化平台应用之一。形成多维度防控新布局，是这一平台的威力所在。

“平台汇聚融合各类数据资源，对全省船舶、车辆、飞行器等开展监管，初步形成了近海、岸线、岛内三道防控圈，实现全天候、全地域、全覆盖的可视化管控。”海南省委政法委一级巡视员、省社会管理信息化平台建设领导小组办公室主任马进说，“监管信息直接推送到一线，实现扁平化、可视化管理，实现指挥中枢与基层一线‘只有一张屏幕的距离’。”

实行人脸识别进入园区、重要区域车辆情况实时记录……如今，这些先进的信息化手段，已经从海南自贸港11个重点园区延伸至各市县的大小港口、码头、火车站、汽车站，为全方位监管提供重要支撑。

“依托社会管理信息化平台，我们全力实现‘一线放开、二线管住’的目标，让自贸港更具发展活力。”海南省委常委、政法委书记、社会管理信息化平台建设领导小组组长刘星泰表示。

开展全流程服务

提高便利化程度

仅两个工作日，白俄罗斯客商马克西姆·拉丘克就在海南注册了公司。

“我连家门都没出，就在这扇‘窗户’里注册了公司。”拉丘克所说的“窗户”，是8月13日上线运营的海南自贸港国际投资“单一窗口”。这一全流程服务平台，可为投资者提供“套餐式”服务。

拉丘克是个“海南通”。2011年，他瞅准了海南国际旅游岛的开发机遇，开办公司推广海南旅游。今年初新冠肺炎疫情突发，他原本计划的多场推广活动被取消，生意一度停摆。

《海南自由贸易港建设总体方案》发布后，拉丘克看到了新商机。“进口商品‘零关税’等政策，对于俄语地区的产品进入海南是一个好机会。”拉丘克连夜将方案的有关内容翻译成俄文，并萌生了开办一家物流贸易公司的想法。

如今，拉丘克的团队正尝试将白俄罗斯的优质农产品引进中国，并把海南的椰子油推向俄语地区。

更加高效、开放、公平的营商环境，让越来越多“拉丘克”把目光投向海南。

6月13日，海南自贸港首批重点项目集中签约，法国电力集团作为签约企业之一，将深度参与海南的低碳经济开发。仅仅一个多月后，该集团参与建设的三亚新能源汽车换电站就投入运营。“海南对外资持开放态度，出台一系列政策，提供更多便利。我相信海南未来将吸引更多的优质企业和优秀人才。”法国电力集团副总裁兼中国区总裁傅楷德对未来充满信心。

数据显示，上半年海南新设外商直接投资企业202家，增长23.9%；实际利用外资3.2亿美元，增长98.7%。《总体方案》发布后，6月和7月新增外资企业总数占到今年1月到7月新增外资企业总数的47.22%。

《 人民日报 》（ 2020年09月13日 02 版）

(责编：牛镛)