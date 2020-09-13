世界制造业大会江淮线上经济论坛开幕

本报合肥9月12日电 （记者田先进）以“线上经济赋能高质量发展”为主题的世界制造业大会江淮线上经济论坛12日在合肥开幕。论坛首次采用线上形式，将开幕式主旨论坛的主会场与安徽省16个市的分会场连线互动，并通过云平台向全球直播。
本届论坛运用现代信息技术手段，通过图文、视频、三维立体模型导航等方式，搭建云端虚拟展馆，将传统的线下展览转变为24小时的线上呈现，打造个性化云端展示空间，重点展示安徽科技创新、产业升级及长三角一体化发展成果，全面展示安徽16个城市的产业特色及220多家骨干企业的重点产品。
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