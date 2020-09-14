释放创新动力 激发经济活力

“这款多功能充电宝，还能当低音炮、手机架，线上一个月能卖两三千个。”瑞丽市姐告贸促通电子商务有限公司董事长王光复说，“‘贸促通’平台去年实现交易额2亿多元人民币，现在是在缅甸交易量最大的电商平台。”伴随贸促通等中缅贸易企业的兴盛，不到2平方公里的云南姐告边境贸易区内却有近70个中缅物流对接点，每天由姐告发往缅甸的快递包裹近6000件。

从缅甸交易量最大的跨境电商平台“贸促通”，到设立全国首个非现金跨境支付服务点，建设“一线两园”跨境园区，一年来，中国（云南）自由贸易试验区坚持“为国家试制度，为地方谋发展”的工作主基调，制度创新、改革试点任务“双推进”，多个领域形成首创性制度创新成果。

最大特点是“沿边”，最大特色是“跨境”

入夜，当多数城市逐渐宁静，边境小城瑞丽却因珠宝翡翠直播成了一座“不夜城”。统计显示，瑞丽珠宝翡翠直播行业2019年交易额突破百亿元；截至今年5月，在瑞丽的珠宝翡翠行业从业人员超过6万人，几乎全都参与了线上直播，线上交易额突破百亿。

“200（元）要不要？要不要……”拿着一块毛料，杨双和直播间里的粉丝互动。2018年杨双和妻子辞去在老家的工作来到瑞丽，做起珠宝翡翠直播。杨双直播间有7万多粉丝，每晚上线1000多人，直播从晚上8点到次日凌晨三四点，每晚交易额平均万余元，杨双能赚取千把块钱。但杨双并不满足，妻子直播间有14万粉丝，每晚交易额比他多。

在不远处的长合公司货场，一车车缅甸西瓜通关后进入市场，一辆辆挂“赣”“冀”“豫”等地车牌的货车在市场外排起长队。

来的还有人流。得益于边贸发展，越来越多的越南人前来云南求学、务工，河口职业高级中学的300余人中，有200多人是越南学生。

2015年，习近平总书记考察云南时指出，希望云南主动服务和融入国家发展战略，闯出一条跨越式发展的路子来，努力成为民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心。

云南省委、省政府高度重视中国（云南）自由贸易试验区建设发展，挂牌伊始，要求抢抓历史机遇，深入学习贯彻习近平总书记关于自贸试验区建设和对云南工作的重要指示精神，以更高政治站位认识和推动中国（云南）自由贸易试验区建设，紧紧抓住我国发展的重要战略机遇期，切实承担起建设中国（云南）自由贸易试验区的政治责任和历史使命。

中国（云南）自由贸易试验区2019年8月30日成立以来，昆明、红河、德宏三片区与周边国家不断深化沟通、增进互信，为中国与南亚东南亚区域发展注入源源动力。2019年，仅占云南全省国土面积0.03%的自贸试验区创造了全省15%的进出口贸易额，集聚了全省10%的外资额，贡献了全省10%的税收收入。

中国（云南）自贸试验区最大的特点是“沿边”，最大的特色是“跨境”。作为首批沿边自贸试验区，中国（云南）自贸试验区打破常规、创新突破：在缅甸设立全国首个非现金跨境支付服务点；优化互市贸易跨境结算流程，平均1名边民线上办理边民互市电子化跨境结算仅需1.6分钟；在全国首创将跨境购售电主体引入平台交易，境外市场主体可在昆明电力交易中心进行交易。

“一窗通”简化审批流程，好政策优化营商环境

“以前中缅边境贸易交易会的时候，河口国际会展中心才会聚集这么多人。”随着红河片区综合服务大厅入驻，河口国际会展中心一直门庭若市；而在不远处的跨境电商产业园，中通国际、邮政等快递公司整装待发；就连坐在河边乘凉的河口人，也多了一份有关自贸试验区的期待。

“我们瞄准的是包括越南在内的东南亚市场。”看中紧靠越南的地缘优势，云南润盛科技有限公司将生产摩托车行车记录仪的主要生产线放到了河口。为了规模量产，润盛正紧锣密鼓加建厂房。

拔节生长的厂房，离不开审批流程简化。“从前办理市场监管、税务等一系列业务需要15个工作日，现在只要准备好材料，扫描‘一窗通’二维码申请，半天就可以完成，26分钟就可以拿到相关证件。”河口瑶族自治县政务服务管理局工作人员高杨敬说。在昆明，通过构建智慧化政务服务大厅，成立云南首家专业化政务服务公司，“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和24小时不打烊，正在成为现实……

“整个中国（云南）自由贸易试验区的支持政策，都围绕企业需要设计。”中国（云南）自由贸易试验区工作领导小组办公室主任、云南省商务厅厅长赵瑞君介绍：自贸区对投资总额10亿元人民币以上的龙头型、基地型投资项目，可予以专项支持；对于新设立的贸易类企业，自取得第一笔主营业务收入起5年内，当年对地方经济贡献突出的，将按一定比例给予奖励。实实在在的政策优惠，吸引企业纷至沓来。“一年来，中国（云南）自由贸易试验区增量市场主体达31559户，每天新诞生约160户市场主体，约每4天引进1户外资企业落地，2020年上半年跨境人民币结算108.4亿元，占同期全省结算总量的40.62%。”市场主体数量的快速增长，印证着中国（云南）自由贸易试验区营商环境的持续优化。

“通过建立营商环境榜单和政务服务评价制度，引导企业和群众评价，并建立服务回访机制，倒逼被评价单位持续提升办事效率和服务质量。”云南省政务服务管理局相关负责人说。

“以信用监管为前提，符合准入条件投资的企业做出信用承诺，可按照方案实施‘先建后验’。发放施工通知书后，企业投资的项目工程先干起来，相关手续和批文可以边干边办。企业可以早日竣工、早日投产、早日见效。”激励创新，让中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管委会主任李河流对未来多了更多期待。

“小事不出居委会，大事不过姐告桥”

从入驻德宏片区到开工生产，雅戈尔瑞丽服装有限公司只用了不到2个月时间。可投产不久，副总经理于澄就碰到了问题：根据中缅两国的边境管理规定，他们招聘的缅甸籍员工每隔7天就要持边境通行证，去姐告和木姐的口岸盖一次章。2020年5月，瑞丽市推出“胞波卡”，为缅籍人员办理集《缅甸国民身份证》《缅甸与中国边界通行证》《健康证》《务工证》等集身份证件信息、生物识别信息、体检信息、居留务工信息为一体的“胞波卡”，持卡人凭此卡即可在瑞丽办理中国的银行账户、电话卡。

瑞丽市珠宝行业从业人员6万多人，巨大的交易量和数量众多的两国从业人员，决定了瑞丽市珠宝行业中涉外矛盾纠纷不少。“小事不出居委会，大事不过姐告桥。”德宏傣族景颇族自治州瑞丽市姐告国门社区居委会主任康文韬说，通过涉外矛盾纠纷多元处理机制，涉外社会矛盾在基层就得到及时解决。

中国（云南）自由贸易试验区从设立伊始，就聚焦改革试点任务，对标国际最高标准、最好水平，构建高效运行机制和完善开放型制度体系。通过出台《中国（云南）自由贸易试验区建设实施方案》《中国（云南）自由贸易试验区管理办法》等文件，为自贸试验区高质量发展构建制度体系。

“每一次创新，都是理念的突破、行动的担当、对风险把控能力的考验，只有在理念上敢于突破、行动上敢于担当，在实践中不断完善，才能将制度创新落到实处。”中国（云南）自由贸易试验区工作领导小组办公室常务副主任、云南省商务厅副厅长寇杰说。

花开蝶自来。截至2020年6月，云南（中国）自贸试验区106项国家改革试点任务已100%形成工作方案，落实落地82项、占比77.4%，总结经验案例119项，经第三方评估上报国家商务部37项、省内复制推广18项。53项省级改革试点任务落实落地19项、占比35.8%。国家复制推广的260项改革试点经验正加快推进……

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 06 版）

(责编：白宇)