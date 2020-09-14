创新投洽平台 共享智慧成果

9月11日，2020厦门国际投资贸易洽谈会暨丝路投资大会（简称“厦洽会”）圆满谢幕。线下展览面积达11万平方米，“云上投洽会”3D展厅精彩纷呈，为期4天的厦洽会，共吸引1018个客商团组参会，其中包括境外驻华客商团组248个。大会期间共有2300多个项目达成合作协议，协议总投资额超8000亿元人民币。

数字科技 赋能传统产业

“您好，您想去哪儿，我可以带您去……”在厦洽会人才项目资本合作展，一台智能机器人吸引目光。这台名为“晓瑞”的机器人是由厦门瑞为信息技术有限公司为机场量身定制的机场智能服务机器人。在熙熙攘攘的展馆里，机器人行进的速度并不慢，并精准地绕过每一处障碍物。而且，只要旅客扫脸识别，无须出示登机牌，“晓瑞”就能带领旅客以最优路径前往登机口，还能搬运行李。

已连续6年参会的厦门瑞为信息技术有限公司副总裁詹红梅表示：“作为一家人工智能企业，我们和实体经济是鱼和水的关系，厦洽会给我们提供了‘找水’的平台。”

展会中，一台全智能无人扫地机，也让投资者纷纷驻足。扫路、转运、巡逻，均在“一键”掌握。它出自于一家传统装备制造业企业——福建龙马环卫装备股份有限公司。“智慧城市建设是未来趋向，装备制造业也要紧跟潮流，朝数字化、智慧化、科技化迈进。”公司副总裁罗福海说。

厦洽会聚焦国家前沿科技和福建优势产业。中国国际工业互联网展、中国国际绿色创新技术产品展、智慧城市暨应急保障展等展区，掀起了一场结合5G、人工智能、大数据等产业应用的新经济热潮。

云上服务 助力项目洽谈

人在北京，项目在福建龙岩，相距2000公里，投资项目如何才能落地？打开“云上投洽会”APP，轻轻一点，1.6万多个投资项目在屏幕上相继呈现……

40个项目现场签约，总投资360亿元，这是福建省龙岩市代表团在会展现场交出的成绩单。但“云上”成绩单，更令人惊叹：云上洽谈会招商项目53个、总投资1354亿元，其中有色金属产业、机械制造、文旅康养产业、光电与新材料、生物医药以及现代特色农业、数字产业等六大重点对外招商项目总投资超过千亿元。许多好项目、大项目，云上对接，直接免去现场签约环节。

“客从云上来”，是今年厦洽会携手阿里巴巴打造的一大特色。“云上投洽会”推出云展示、云对接、云洽谈、云研讨、云签约等“五朵云”，让全球客商突破时空限制进行洽谈互动；同时通过平台数据专业化、精细化分析，精准匹配投融资双方。

云上投洽会设置了云展馆和3D展厅，共发布境内外各类招商项目1.6万个，开展了18场视频会议或会议直播活动，为参会客商提供了优质的云上服务。

联通中外 拓展国际合作

“来中国参展，就是因为这里的投资环境好，我们对市场有信心！”来自南非的客商鲁静远，手持来自南非的知名红酒，面对镜头，回答记者的提问。这一红酒品牌已于去年11月在中国建立了推广销售机构，期望扩大品牌影响力。厦洽会期间，鲁静远主动推介，效果明显，其中来自闽西南地区的意向订单就已突破千万元级。

菲律宾驻广州总领事馆商务领事殷富荣介绍：菲律宾作为今年厦洽会的主宾国，主办方为其设立了一个400平方米的国家馆，先后举办投资环境说明会、专场项目对接等多场活动，还在“云上投洽会”定制云上展厅，促进投资对接。

9月8日，在厦洽会子论坛——2020“丝路海运”国际合作论坛上，6条“丝路海运”快线、《“丝路海运”建设蓝皮书（2019—2020）》等相继发布。围绕“一带一路”投资合作发展，大会还举办了第三届“一带一路”发展高层论坛、中阿经贸投资高峰论坛暨中东新能源发展论坛等，共谋沿线国家和地区合作发展之策。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 06 版）

(责编：白宇)