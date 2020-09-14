牢记使命担当 实现新的作为

厦门是习近平总书记在福建工作的首站。习近平总书记对厦门一直充满深情、寄予厚望。在2017年9月举行的金砖国家领导人厦门会晤上，习近平总书记回顾了厦门经济特区的发展历程，盛赞这座城市的“高素质、高颜值”，“勇敢坚毅、吃苦耐劳的当地人民，乘着改革开放的浪潮，用自己的双手把厦门变成了一座经济蓬勃发展、人民安居乐业、对外交流密切的现代化、国际化城市”。今年是厦门经济特区建立40周年。40年来，厦门始终充分发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，坚决贯彻落实习近平总书记对福建、对厦门工作的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕经济特区是“改革开放的重要窗口、试验平台、开拓者、实干家”的新定位新要求，加快推进全方位高水平对外开放，加快建设开放型经济新体制，努力推动厦门经济特区走在中国特色社会主义实践前沿。40年来，厦门地区生产总值和财政总收入年均分别增长15.4%和18.7%，2019年人均地区生产总值突破2万美元，城市建成区面积扩大8倍以上，荣获全国文明城市“五连冠”。

在构建开放型经济格局上先行先试。经济持续快速发展的一个重要动力就是对外开放。习近平总书记在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上指出：“过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。”习近平总书记在厦门工作期间，领导制定了《1985年—2000年厦门经济社会发展战略》。推动厦门率先建立经济特区金融体系，成立外汇调剂中心，组建金融同业公会，成立了全国第一家中外合资银行，等等。40年来，厦门始终坚持深度融入全球经济体系，加快建设台商投资区、出口加工区、深化两岸交流合作综合配套改革试验区、自由贸易试验区、自主创新示范区等开放载体，逐步形成了全方位、宽领域、多层次对外开放格局，推动经济发展规模、质量、效益实现历史性飞跃。厦门经济外向度达107%，三次产业结构由特区建设初期的26.5∶51.6∶21.9调整为2019年的0.4∶41.6∶58.0，形成了电子信息、航运物流、旅游会展等优势产业集群，培育壮大了生物医药与健康、新型功能材料等战略性新兴产业集群，3家市属国有企业跻身世界500强，高技术高成长高附加值企业超2500家，获评中国软件特色名城、国家“芯火”双创基地、全国首批服务型制造示范城市等。

在探索建立开放型经济制度上先行先试。制度型开放是高水平开放型经济的鲜明特征。习近平总书记强调，经济特区要“始终站在改革开放最前沿，在各方面体制机制改革方面先行先试、大胆探索，为全国提供更多可复制可推广的经验”。习近平总书记在厦门工作期间，亲自推动行政机构改革，大力开展经济体制改革，实行税利分流措施，完善特区企业经营机制，为特区经济社会发展注入源源不断的体制机制活力。40年来，厦门始终坚持以制度创新为核心，探索推进保税区、保税物流园区、保税港区到自由贸易试验区的迭代升级，持续在产业发展、市场开放、金融服务、营商环境等方面开展首创性、差异化探索，形成一批可复制可推广的制度创新成果，努力在全面扩大开放上探索新路径、创造新经验。截至目前，厦门自贸片区集成推出93项全国首创改革举措，5项入选“最佳实践案例”，30项经验获全国推广；全力打造航空维修、集成电路、跨境电商等14个高质量发展平台，成为全国第三大飞机融资租赁集聚区、第二大进口酒口岸、最大的一站式航空维修基地。营商环境竞争力稳居全国前列，启动“多规合一”改革，创造了工程建设项目审批的“厦门速度”；实施国际贸易“单一窗口”，整体通关时间位于全国前列；首批入选全国法治政府建设示范市，设立知识产权法庭和破产法庭；开通“e政务”，打造24小时不打烊随处办的政务服务。

在增强开放型经济动能上先行先试。统筹双向开放是增强发展动能、塑造竞争优势的重要途径。40年来，厦门坚持“引进来”和“走出去”并重，积极用好国际国内两个市场、两种资源，大力引资引才引智，不断提高利用内外资的实效和水平，加快转变外贸增长方式，培育以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争优势，有力推动城市综合实力提升。其中，在厦门举办的中国国际投资贸易洽谈会已发展成为全球最具影响力的国际投资盛会之一，为双向投资促进、权威信息发布和投资趋势研讨提供了重要平台。40年来，厦门货物贸易年均增长18.1%，“中国制造”经由厦门销往全球220多个国家和地区，外贸综合竞争力居全国前列，今年入选国家全面深化服务贸易创新发展试点城市。截至2019年末，累计有63家世界500强外资企业在厦门投资114个项目。去年6月以来，厦门全力抓招商促发展，累计签约落地项目3395个，总投资7750亿元，今年1至7月实际使用外资同比增长37.9%。

在拓展开放型经济空间上先行先试。加快优化对外开放区域布局，是实施全面开放的重要内涵，也是加快建立开放型经济新体制的基本要求。习近平总书记指出：“世界经济发展的历史证明，开放带来进步，封闭导致落后”，强调要“建设开放型世界经济，拓展发展空间”。习近平总书记在厦门工作期间，大力推动厦门高崎国际机场等重大交通基础设施建设，不断加强与全球互联互通、交流合作，走出了一条双向辐射的开放发展之路。40年来，厦门始终立足沿海近台优势，主动服务国家战略，建设海上丝绸之路战略支点城市，加快建设两岸融合发展示范区，着力建通道、搭平台、畅循环。目前，厦门已经成为国家重点建设的四大国际航运中心之一，集装箱吞吐量居世界第十四位，海运航线通达全球145个港口，空港运营城市航线174条、国际航线35条，跻身全球机场百强。组建“丝路海运”“丝路飞翔”联盟，中欧（厦门）班列通达12个国家。厦金“小三通”航线往来旅客占两岸海上直航近九成；连续成功举办11届海峡论坛，成为两岸参与机构最多、活动规模最大、涉及范围最宽、民众参与最广的民间交流盛会；打造海峡两岸工业博览会、旅游博览会、图书交易会、文化产业博览交易会等50多个大型对台交流活动平台。

厦门经济特区建设的生动实践，充分证明党中央关于兴办经济特区的战略决策是完全正确的。40年来，我们坚持一张蓝图绘到底，一任接着一任干，着眼长远发展，前瞻思考、科学谋划，立足当前、做实当下，以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，久久为功推动经济特区各项事业不断取得新进步；坚持全球视野开放胸襟，主动融入国际竞争合作，秉承打开国门搞建设、对标一流谋发展的气魄和格局，持续对标世界一流城市，主动参与国际产业分工协作，抢占产业链供应链高端，不断提升城市参与国际分工、国际循环、国际竞争的深度和水平；坚持深化改革开拓创新，充分发挥制度优势提升治理效能，弘扬敢闯敢试、敢为人先的改革精神，充分发挥“多区叠加”优势，纵深推进各领域改革创新，不断激发发展动力活力，为全方位推动高质量发展提供体制机制保障；坚持自觉服务国家战略，更好发挥支点作用，牢记厦门在全国全省大局中的使命担当，善于在全局中找准定位、主动作为，推动海上丝绸之路与陆上丝绸之路在厦门无缝衔接，探索两岸融合发展新路，打造台胞台企登陆第一家园；坚持统筹兼顾均衡协调，更好彰显自身发展特色，立足厦门自然生态环境优美、历史文化交融荟萃、海陆空运通达五洲等资源禀赋和区位优势，坚持人与自然和谐共生，推动经济社会协调发展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

新时代，厦门将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力在更大范围、更宽领域、更深层次上推进改革开放，在建设更高水平开放型经济新体制上继续走前头、探新路。一是加大改革攻坚，全力打造体制机制创新先行区。坚持目标导向、问题导向、结果导向，着力破除制约发展的体制机制弊端和利益固化藩篱，深化重点领域和关键环节改革，强化改革目标集成、政策集成和效果集成，为全国加快改革发展探索更多厦门经验。二是强化内外联动，全力打造“双循环”关键节点。围绕探索建设自由港型经济特区，高水平建设国际航运中心，加快建设区域性金融中心，全力创建国际消费中心城市，充分挖掘内需潜力，积极扩大有效投资，支持企业参与国际国内产业竞争合作，畅通产业链供应链，推动实现更加稳定可持续的高质量发展。三是对标国际一流，全力打造稳定公平透明营商环境。大力营造竞争有序的市场环境、透明高效的政务环境、公平正义的法治环境和合作共赢的人文环境，提升企业全生命周期满意度，让国际一流营商环境成为厦门加快发展的“强磁场”。四是发挥对台优势，全力打造两岸融合发展示范区。加大对台先行先试，加快推动经贸合作畅通、基础设施联通、能源资源互通、行业标准共通，深化以产促融、以通促融、以惠促融、以情促融，为促进祖国统一作出新的更大贡献。

（作者为中共福建省委常委、厦门市委书记）

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 10 版）

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