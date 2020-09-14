保护千年古树 助推脱贫致富

本报诸暨9月13日电 （记者顾春）浙江省诸暨市近日启动了千年古树香榧保护计划，并成立千年古树香榧保护基金，基金不仅用于古树养护培育，还将用来资助贫困榧农。

“千年古树富一方百姓”，香榧产业是浙江省诸暨市赵家镇的支柱产业，全镇1万余名农民的主要收入来源。镇域内1000年以上的古榧树有2700株，2019年，赵家镇全镇香榧干果产量187.5万斤，年产值达2亿元。

近年来，诸暨开发出了一系列香榧衍生产品，如香榧精油、香榧面膜、古树香榧书签等，同时，依托千年古香榧群等生态资源，发展休闲旅游、健康养老等多元化业态。杭州市旅游协会副会长梁雪松表示，重视三产融合，可以为乡村经济发展添能蓄势。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 10 版）

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