餐饮浪费，不是有面子而是丢面子（金台视线）

民以食为天，我国自古以农业立国，一向高度重视粮食生产。食物不是天上掉下来的，既需要耕作者付出辛勤的汗水，也是土地、水、燃料、化肥等许多宝贵资源的凝结。
近年来，随着“光盘行动”等措施的开展，“舌尖上的浪费”现象有所改观，但仍然存在：一些菜肴只吃了几口就被倒掉，有的菜肴甚至原封未动，食堂的泔水桶里时不时地就会出现完整的馒头……
还有一种怪现象，有些人平时往往比较重视节约，但请客时，唯恐菜肴不够丰盛，经常三五个人也要点满一大桌，明明吃不下去这么多，为了显示热情好客，故意多点菜，仿佛不如此就不够有面子。一顿饭吃下来，真正吃的其实并不多，很多菜不过是个摆设。有的地方甚至有这样的风俗，客人如果把桌上的菜全吃光了，主人就会感到没面子。
重视人情、亲情是社会文化的一个重要特征，而聚餐是增进感情、密切人际关系的一种方式，但因此带来的餐饮浪费也是很惊人的。
浪费食物既是对劳动最大的不尊重，也是在浪费土地、浪费水、浪费燃料、浪费化肥。我国人多地少，人均耕地面积偏低；水资源也是极为紧缺；石油等能源更是非常紧张。资源禀赋不优的事实决定了我们是浪费不起的。
浪费食物是一种不文明的行为，但一些人似乎还没有意识到这一点，在他们看来，随地吐痰、乱扔垃圾、插队、在公共场所抽烟等才算是不文明行为，倒点儿剩饭剩菜有什么关系呢？他们有的说“我自己买的食品，我有权处置”，有的说“吃剩饭剩菜不健康”，有的说“不好吃就应该倒掉”……但一个文明的人绝不会为了面子而故意多点菜，只会理性地根据实际需要下单。点了一桌子菜最后却不吃完而浪费掉，这不是有面子，而是丢面子。
古人曾说：“咬得菜根，百事可做。”一个人在饭桌上的表现也能体现修养和风度，我们应该牢固树立“浪费可耻、节约为荣”的观念，以实际行动推动“厉行节约、反对浪费”的社会风尚的普及。
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