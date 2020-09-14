谨防贷款“黑中介”圈套（理财参谋）

“仅凭身份证，当天可放款”“特殊渠道快速、低息贷款”……近期，一些贷款“黑中介”以各种优惠条件为幌子诱骗借款人借贷，如果不注意辨别就容易上当受骗，遭受财产损失。
北京市银保监局近日提醒广大消费者，要提高警惕、谨防贷款“黑中介”的五个圈套：
圈套一：“包装贷款”。“黑中介”谎称通过包装资料可以解决借款人“银行流水不够、收入不达标”等资质方面的困难。这其中存在很大风险：一是资料造假被金融机构查出，结果自然是拒贷，还会被金融机构列入黑名单；二是个人信息泄露，相关资料可能被“黑中介”拿去申请贷款。
圈套二：“无需审批”。“黑中介”一般将目标锁定在收入不稳定人群，拿“1分钟办理、无需审批”“仅凭身份证，当天可放款”等当噱头。而被这些虚假信息迷惑的借款人，往往拿到的是一份“天价”合同，最终造成无力偿还的结果。
圈套三：“贷前收费”。“黑中介”承诺低息、快速放款，但前提是借款人先要交一定的保证金、押金，以证明自己的还款能力。一旦借款人交了钱，“黑中介”就会消失无踪。正规的金融机构在正式放款前不会向借款人收取任何费用。“黑中介”一般没有实际业务，图的就是借款人支付的费用，因此会以各种名目收费。
圈套四：“宣称有关系”。“黑中介”宣称自己在金融机构有熟人或者有关系，可以帮助借款人轻松贷款，而且利息很低，不过需要缴纳服务费。如果借款人信以为真，交了所谓的服务费，不仅贷不到款，还会被骗钱。正规金融机构都有严格的贷款审核流程，并不是内部人员能左右的。
圈套五：“洗白征信”。“黑中介”谎称只需几千元就能洗白个人征信，事实上征信报告只有上报的商业银行才可以修改、更正，除此之外，任何机构或个人都无权更改。不良征信记录会在还清全部逾期欠款及罚息的5年后自动消除。
如何防范可能的贷款陷阱，北京市银保监局表示，正确贷款应做到“三要三不要”，远离贷款“圈套”。
一是花钱要理性，不要让个人贷变成“烧钱贷”。要树立正确消费观，对自身经济承受能力做出正确判断，量入为出、理性借贷。不要忽视自身的实际收入水平，不计后果、盲目借贷，否则一旦资金吃紧，就容易陷入“黑中介”贷款的圈套。
二是借钱要正规，不要把“李鬼”当成“李逵”。消费者可以通过“三看”辨别金融机构是否正规：一看联系方式与经营场所，正规金融机构会有固定的经营场所和联系方式，不会只有一个简单的贷款网站，更不会只有一个QQ号或一串手机号码；二看前期费用和贷款利率，“无门槛、低利息”的贷款产品是不符合市场规律的；三看受理区域与营业执照，正规金融机构会在当地工商部门注册，借款人可以登录当地工商部门网站看是否已经注册。
三是维权要理智，不要让中介贷变成“中介害”。如果不幸陷入“黑中介”贷款陷阱，要学会用法律武器保护自己，寻求正确维权渠道。消费者应保留相关证据，及时报案。
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