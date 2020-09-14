生态农业富农家（走向我们的小康生活）

沿河西走廊前行，祁连山北麓的戈壁滩上，一座现代化大型“农业工厂”跃入眼帘，这就是甘肃张掖市民乐县的海升现代智能温室工业化栽培生态示范项目。

海升项目一期已建成20万平方米，走进现代智能玻璃温室，新鲜果蔬的清香迎面扑来，一串串红色的番茄密密实实。这里，电脑自动操控所需水肥，调节温度湿度和作物所需要的二氧化碳含量，模拟植物最佳的生长环境；温室引进了授粉的熊蜂，还投放瓢虫等防治病虫害，不使用农药，节水量可达90%。

“以前在外面打工，花费多，积蓄少，两个孩子也不在身边。”温室内，民乐县六坝镇北滩村建档立卡贫困户白乐善认真地查看番茄长势。戈壁农业项目建设之前，白乐善到处找活干，因为腿脚有病，也干不了重活。2019年，海升项目的扶贫车间吸纳他就近务工，“现在在家门口工作，赚的还多，日子过得美着哩。”

白乐善从没接触过生态农业，在温室工作有一定技术要求，刚开始他也犯难。但当地政府及时对务工人员进行培训，踏实肯干的白乐善边学边干，不到一年便成了一名熟练工。

“我现在每月收入在6000元左右。”白乐善很满意，“工作强度适合我，没有重活。”白乐善的妻子张香兰也来到这里务工，每月有近4000元工资。“现在我们能互相关照，也能照顾孩子，日子越来越好了。”张香兰说。

“张掖有黑河水的滋润，有大片广袤的戈壁，日照时间充足，发展戈壁农业优势得天独厚。”海升现代农业有限公司人力资源部总监杨白桦介绍，目前公司日均产量10吨左右，产品销往华南、华北、东北等地的高端市场。目前正在建设二期项目，再加上未来要建的三期项目，预计能吸纳周边5000人稳定就业。

白乐善生活的改善并不是个例。近年来，民乐县利用当地戈壁滩多、地域宽广的优势，大力发展戈壁生态农业，建起海升现代农业示范园、食用菌产业园等用工量较大的现代农业企业，并将发展戈壁农业与易地扶贫搬迁项目结合起来，引导企业就近吸纳搬迁贫困户务工就业，带动他们稳定致富。

圆梦苑小区是民乐县易地扶贫搬迁安置小区，2017年，来自祁连山浅山区丰乐镇、永固镇等乡镇的易地扶贫搬迁户搬到这里，大多数搬迁户还在附近的戈壁生态农业项目上找到了工作。

走进搬迁户张虎成家，电视、冰箱、洗衣机等家用电器一应俱全，家里收拾得干干净净。“搬迁前，没想到能过上这么好的日子。”张虎成的妻子单爱兰说。

张虎成老家在民乐县洪水镇红石湾村，环境恶劣，条件艰苦。张虎成患病不能干重活，他和父亲及两个孙子都需要人照顾，家里的重担压在儿子儿媳身上。

2018年，一家人搬迁到圆梦苑小区。“我们享受易地扶贫搬迁政策，花了不到1万元钱，就住上了90平方米的新楼房。房子是装修好的，简单置办点家具就能入住。”单爱兰边收拾屋子边介绍。

现在，张虎成夫妇在附近的戈壁农业项目——食用菌扶贫车间分拣蘑菇，老两口一个月有约3000元收入，孙子在社区新建的学校上学，儿媳妇樊晓琴在海升现代农业示范园上班，一个月也有4000元左右收入。“离家近，还可以照顾老人、孩子，我很知足。”樊晓琴说。

截至今年8月底，民乐县戈壁生态农业面积达3500亩。2019年实现年产值1.8亿元，累计带动946户1100多名建档立卡贫困人口就业，促进了农民增收。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 02 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)