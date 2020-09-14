“干不好，咋好意思回去”（决战决胜脱贫攻坚·督战未摘帽贫困县）

天刚亮，席春波在乡间小道上疾步如飞。“今天太忙了，边走边采访可以吗？”驻村两年多，个子不高的他晒得黝黑，声音洪亮。

2018年3月，席春波从四川南充市西充县来凉山彝族自治州越西县任驻村干部，报到第一句话便是“请派我去最穷的村！”就这样，他在远离县城的保石乡西吉村扎下了根。这个乡距县城65公里山路，车程两小时。西吉村又是深度贫困村，离乡政府还有两小时山路，平均海拔2500米左右，人口分散，耕地不到千亩，均为山地。全村537人中，建档立卡贫困户便有319人，贫困发生率近60%。

记者边听席春波介绍情况，边随他走进“西南马脱贫奔康产业园”。“刚驻村时，很多村民住着土坯房，靠种粮食过活，特别揪心。”2019年，席春波跟村两委干部、驻村工作队队员和村民代表几经商议后，决定成立西吉村种养殖专业合作社，吸引63户贫困户入股，养殖西南马。第一年，就养了50多匹，总收入40万元，村集体经济增加收入5万多元。

一大早，十来个村民已在牧场里忙着打理牧草。收割、捆扎、搬运，大伙儿忙得不亦乐乎。不远处，几十匹棕色骏马正在吃草。

“西南马性情温驯，能吃苦。驮运两百斤的货物，无论多陡峭的山路都能一口气走完，不用歇脚。”席春波抚摸着马背说。

“小席，你上回说的防疫问题已经解决了，现在马健康得很，今年的收益估计能翻番。”产业园负责人沙马伟古说。“防疫问题一定大意不得，这些可都是‘金马马’，是村里脱贫的指望，一定要‘伺候’好。”席春波笑说。

牧场里，村民们有说有笑。“这活儿不累。一天工资100多元，我们都愿意干。村干部说我今年就能‘摘帽’了，回头我也买两匹小马驹养在这里。”村民阿由石衣日说。目前，这座产业园共带动十余名村民就近务工，人均年增收3万多元。

离开产业园，席春波就赶回村委会，和其他干部商讨后续产业发展思路。修路的进度慢了、有村民不会修破了的鸡舍、有的牛下崽了需要请兽医护理……问题逐一汇总、挨个解决，不知不觉，已近中午。简单吃了点午饭，席春波便出发走访村里的养羊大户阿由洋木日。

阿由洋木日以前是贫困户，夫妻俩带4个孩子，生计就靠种点土豆、荞麦、玉米。后来，村里为他争取了公益性岗位，请他当护林员，每月工资500元，并送了5头母羊，指导他养羊致富。今年，阿由洋木日家里养了80多只羊，年收入能达16万元，成了致富带头人。

山路崎岖，下午两点半，席春波赶到阿由洋木日家，只见一辆满载砖块的货车停在路边。原来，为了帮助村民做大产业，席春波建议村委会借助帮扶资金为养殖户扩大圈舍。“等羊圈扩建好了，我要再多养30只羊。”阿由洋木日摊开扩建图纸，高兴得不停地搓手。

席春波和村民们一起卸车，肩挑背扛。“老哥，你富了，可不能忘记其他乡亲，多传授传授你的养羊技术啊。”席春波边干活边拉家常。阿由洋木日直点头：“肯定肯定！大家相互帮，一起富起来。”

傍晚时分，席春波又去了两户刚脱贫的村民家中走访，“刚脱贫还不稳固，一定要排查‘风险点’。”回到村里的宿舍时，天色已黑。席春波烧水煮面条，烧水的间隙，他掏出工作本，写下第二天的安排。像这样高强度、连轴转的工作，从今年3月四川开展脱贫督战以来，席春波已坚持了整整半年。

“西充派了20多名干部到凉山，大家你追我赶比着干，干不好，咋好意思回去？”席春波笑着说，“现在是决胜脱贫攻坚的关键时刻，我们也要不停歇地添劲加油，好早点让群众过上有滋有味的小康生活。”

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 02 版）

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