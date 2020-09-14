车险改革，消费者利好几何（经济聚焦）

机动车辆保险与百姓生活和切身利益关系密切，长期以来是财险领域第一大业务，社会关注度高。我国车险经过多年改革发展，取得了积极成效。2019年，车险承保机动车达2.6亿辆，保费收入8189亿元，占财险保费的63%。但同时，车险领域高定价、高手续费、经营粗放等问题尚未根本解决，百姓日益增长的车险保障需要与车险供给之间的矛盾依然存在。

为了解决好车险领域复杂问题，实现车险高质量发展，更好维护消费者权益，银保监会在广泛征求各方意见的基础上，出台了《关于实施车险综合改革的指导意见》。此次改革能为消费者带来哪些利好？记者进行了采访。

扩大范围和额度，更好发挥风险保障功能

此次车险综合改革将于9月19日正式实施。银保监会有关负责人说，预计改革实施后，短期内对于消费者可以做到“价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上只优不差”。

交强险责任限额大幅提升——

此次改革中，交强险责任限额提升格外引人关注。改革后，交强险有责总责任限额从12.2万元提高到20万元，其中死亡伤残赔偿限额从11万元提高到18万元，医疗费用赔偿限额从1万元提高到1.8万元，财产损失赔偿限额维持0.2万元不变；无责任赔偿限额按照相同比例进行调整，其中死亡伤残赔偿限额从1.1万元提高到1.8万元，医疗费用赔偿限额从1000元提高到1800元，财产损失赔偿限额维持100元不变。

“交强险责任限额提高，对司机和行人而言，都多了份保障。”北京市海淀区的一位车主马先生说。

银保监会日前发布公告，规定了切换时间和过渡安排，明确了2020年9月19日零时后发生道路交通事故的，新、老交强险保单均按照新的责任限额执行。

商车险保险责任更全面——

“前年，我驾车在高速路上行驶时，车窗玻璃被击中砸了个坑，联系保险公司进行车损险理赔，却被告知不在承保范围内。”马先生说。

类似的情况将得到改善。此次改革将支持行业拓展商车险保障责任范围，引导行业将机动车示范产品的车损险主险条款在现有保险责任基础上，增加机动车全车盗抢、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水、不计免赔率、无法找到第三方特约等保险责任，并支持行业开发车轮单独损失险、医保外用药责任险等附加险产品。此次改革还删除了事故责任免赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定，删除了实践中容易引发理赔争议的免责条款。

“扩大保险责任和提升保障金额，消费者风险保障将更加全面，也有利于激励保险公司提升车险经营效率和服务能力，更好发挥保险在经济补偿和化解矛盾纠纷方面的作用。” 平安产险有关负责人说。

“改革后，消费者将享受到更加全面、完善、规范的车险保障产品和服务。”中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

车险费率总体降低，驾驶习惯和安全记录良好的车主将更加受益

“现在每年交665元交强险，未来保费有望再降190元，相当于大半箱油钱，改革带来的实惠看得见、摸得着。”内蒙古的一位车主说。

此次改革将在提高交强险责任限额的基础上，结合各地区交强险综合赔付率水平，在道路交通事故费率调整系数中引入区域浮动因子，下浮比例由原来的最低30%扩大到50%，提高对未发生赔付消费者的费率优惠幅度。

内蒙古的这位车主给记者算了笔账：以他的五座小轿车为例，第一年交强险保费为950元，此后在未发生赔付的情况下，保费最高优惠30%，每年交665元，下浮比例扩大至最低50%后，可优惠至475元。

此外，交强险浮动比率中的上限保持不变，对于轻微交通事故，将研究不纳入费率上调浮动因素。

在商车险方面，无赔款优待系数将进一步优化。改革实施后，商车险无赔款优待系数将考虑赔付记录的范围由前1年扩大到前3年，对于偶然赔付消费者的费率上调幅度将降低。车险产品市场化水平提高，逐步放开自主定价系数浮动范围，第一步将自主定价系数范围确定为［0.65—1.35］，第二步适时完全放开自主定价系数的范围。

“不同地区、不同车型和车主的费率变化情况有所差别，但总体上费率是降低的，消费者将从中受益。”王向楠说。

业内人士指出，改革后，车险费率“奖优罚劣”作用将更好发挥，驾驶习惯和安全记录良好的车主将更加受益，这也有利于促使广大车主进一步规范驾驶行为。

加强线上服务，让消费者投保、理赔更便捷

7月初，在上海工作的王女士向其投保车险的保险公司反映，自己放置在老家安徽省黄山市歙县的轿车因暴雨受损严重，王女士人在上海，被淹车辆无人处理。保险公司接到报案后，工作人员通过手机APP与王女士线上联系处理，10多个小时后便完成了赔款支付。

不少车主认为，在选择车险投保公司时，更重视保险公司的服务能力，灾害预警、事故救援、理赔效率、增值服务等都是重要考虑因素。此次改革明确提出，积极推广电子保单制度，在保障消费者知情权和选择权的基础上，鼓励财险公司通过电子保单方式，为消费者提供更加便捷的车险承保、理赔等服务。

“上半年人保财险强化科技赋能，大力推进车险线上承保、线上理赔，线上化率快速提升，分别约80%和90%。”人保财险有关负责人说，长远来看，保险公司服务能力在车险领域愈发重要，改革也将进一步促进保险公司提升服务、理赔等能力，提升消费者体验。

业内人士认为，要提升车险服务质效，提升科技水平、发展线上业务非常重要。对消费者而言，在线上进行投保和理赔，将带来极大的便利。对保险公司而言，加强线上服务也能提升自身运营效率、减少人力成本，促进行业良性发展。

多名保险公司负责人表示，为更好服务车主，公司将加大科技赋能，不断完善灾害智能预警、线上投保引导、线上自助应答、保单自助查询、在线理赔等智能服务，为车主提供更加便捷的车险承保理赔体验。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 10 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)