北京冬奥村样板间亮相(走向冬奥)

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北京冬奥村样板间亮相，标志着冬奥村项目全面进入室内精装阶段。按照计划，北京冬奥村将于今年年底实现完工。20栋建筑围合成6个院落，体现出奥运文化和北京优秀传统文化的融合。冬奥村建设秉承“绿色办奥”理念，坚持绿色低碳、高效集约，达到国家绿色建筑最高的三星级标准。通过10个体系112项标准，为运动员营造更加舒适的居住环境。

9月12日，2022年北京冬奥会冬奥村样板间亮相，展现了“传统与现代结合、绿色与低碳并举、科技与人文共融”的未来住宅、健康建筑的美好图景。

北京市重大项目建设指挥部办公室城区场馆建设处处长黄晖介绍，北京冬奥会冬奥村样板间亮相标志着冬奥村项目全面进入室内精装阶段。按照计划，北京冬奥村将于今年年底实现完工。

北京冬奥村通过推广“健康建筑”新理念、新技术，未来将更好地服务群众。

从北京四合院中汲取设计元素

如何在建筑空间里体现中国传统文化？北京最有特点的建筑是什么？可能大家首先想到的就是四合院。然而，在城市中心区，冬奥村建成类似四合院的平层建筑显然不现实，如何在高大的建筑空间里体现这一元素成为设计者着重考虑的问题。

据介绍，北京冬奥村总建筑面积约33万平方米，由20栋13层至17层的住宅楼组成。设计者通过不同建筑空间的布局，围合成大大小小不同的院落，通过两个、三个、四个建筑的拼接，围合成半封闭、封闭、内向、外向等公共空间，形成了每个组团都有自己院落的建筑空间特点。

20栋建筑围合成6个院落，体现出奥运文化和北京优秀传统文化的融合。通过围合和开放的空间变化，一方面形成了楼楼有园、户户有景的社区归属感，另一方面又形成了相对私密、总体开放，既能保证个人休息休闲，又易于交流共享的格局。

“我们把冰嬉文化的理念体现在两个广场的设计中，这也是向全世界的运动员、官员展示中国的冰上运动文化不是来自于当代，而是自古就已经有了这样的传统。”北投集团冬奥村项目部项目经理屈晨表示。

冰嬉广场的景观种植采用竹子、梅花等耐寒植物，营造出优美雅致的中国古典园林意境。除了冰嬉广场，冬奥村入口大门和建筑立面采用中国传统建筑的格栅和斗拱纹样，彰显中国传统文化特征。

利用太阳能提供的生活热水约占71.3%

北京赛区将承担2022年冬奥会所有的冰上比赛项目，北京冬奥村备受瞩目。负责北京冬奥村建设运营的北投集团总经理陈卫东表示，冬奥村建设秉承“绿色办奥”理念，坚持绿色低碳、高效集约，达到国家绿色建筑最高的三星级标准。

陈卫东举例说，作为北京冬奥村里一个超低能耗的示范项目，赛时医疗用房采用高效围护结构，建筑可以利用自身设备，不需要大量供热，实现能源再利用。此外，冬奥村利用太阳能提供的生活热水比例约为71.3%，还将充分利用屋顶开放空间建造环境优美的屋顶花园。

在外观方面，冬奥村外幕墙首二层及裙房采用石材幕墙，为减少石材出现色差，施工中用软件对石材进行模拟排版，厂家预装比对后，进行标号，再进行现场安装。3层以上采用铝板加玻璃幕墙的组合，铝板、玻璃更是严控产品品质，工厂精确预制，现场通过装配的方式进行安装。

“冬奥村的结构采用的是装配式钢结构住宅的形式，力争最大程度满足可持续的发展需求。不仅能满足我们现在的需求，在未来很长一段时间内，还能满足未来的需求。”北京建工集团副总经理马铁山介绍，钢结构是一种可以回收的建筑材料，从结构上看，室内采用剪力墙设计，可以满足从赛时到赛后转换的要求，通过对空间进行再次分隔，满足未来的居住空间需求。

陈卫东介绍，赛时，北京冬奥村可提供2338个床位，冬残奥会期间约1040个床位；赛后，北京冬奥村将很快转换为北京市人才公租房，面向符合首都城市战略定位的人才配租，实现冬奥资产的“可利用、可经营、可持续”目标。

实现真正意义上“会呼吸”的居所

此次亮相的样板间是220平方米的户型，每套提供3间单人间和1间双人间，所有房间均有完备的残疾人设施，可以满足残疾人运动员的居住生活需求。

“如果说以往我们更多关注建筑本身的低碳节能，那么2022年的北京冬奥会冬奥村更加突出‘以人为本’，关注居住者的感受。在满足建筑功能、绿色建筑的基础上，着力提升建筑的健康性能，为居住者提供更加健康的环境和设施。”北京市重大项目办城区场馆建设处处长黄晖说。

北京冬奥村通过10个体系112项标准，为运动员营造更加舒适的居住环境。比如采用多级水质净化装置，过滤微生物及余氯，高效去除水中微生物、农残、重金属等，为居住者提供干净的生活用水和直饮水。同时，每个居室、电梯间及入户大堂等公共空间都配备有新风系统。新风系统采用高效除霾模块和除臭氧模块，新风量在一般国标的基础上提升30%，有效降低室内二氧化碳浓度，房间即使在不开窗的情况下也能够持续为室内提供新鲜空气，实现真正意义上“会呼吸”的居所。

此外，冬奥村还在室外建立小型气象站，对PM2.5、PM10、温度及相对湿度等参数进行测量。同时每个房间内建立空气质量监测系统，在每户住宅主要功能区域及楼内公共区域安装PM2.5、二氧化碳、甲醛等监测传感器，新风系统可以根据监测数据自动调整新风量，保证室内空气品质。运动员还可以通过房间内部的液晶显示器及手机APP查看室内外空气质量情况，随时随地掌握室内、室外空气质量等信息，提升运动员对周边环境的可感知度，运动员足不出户就能够做到好空气“看”得见。

据介绍，冬奥村还将实现5G全覆盖，在此基础上，远程医疗、健康餐饮……这些功能在赛时都将成为现实。

北投集团冬奥村技术部工作人员惠晓斐自豪地说：“冬奥村的建设过程中，我们接待过很多国家的奥委会官员，他们来了之后纷纷感叹说北京冬奥村建设速度太快了，中国速度真是了不起！”

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 14 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)