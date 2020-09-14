机构预测8月内需复苏再提速 消费料由负转正

国家统计局将于近日发布8月主要宏观经济数据。机构普遍预计，8月经济活动持续升温，生产和需求复苏再提速，工业增速有望再次提升，基建加速回升，消费受汽车销售等因素提振，大概率由负转正。
生产方面，海通证券宏观分析师陈兴指出，8月全国制造业PMI略有回落至51.0%，但仍在荣枯线上，且高于去年同期水平，指向制造业景气平稳，中观高频数据也显示8月工业生产稳中有升，预计8月工业增加值同比增长6.5%。
浙商证券首席经济学家李超表示，8月工业生产将延续恢复态势。他认为，国内疫情、洪涝灾害等潜在风险可控，国内大循环畅通、产业链供应链的稳定，是供给方面稳步修复的保障。
投资方面，中信建投证券研究发展部联席负责人黄文涛指出，8月汛期影响减弱，基建项目加快推进，建筑业工程量保持较快增长，预计1至8月基建投资（不含电力）同比增速转正在0.8%左右。
“在资金较为充裕的背景下，2020年基建投资回升的速度弱于预期，主因是受到较多外生扰动因素影响，财政支出效率较低、大面积降雨导致停工或施工强度下降等。进入8月，外生扰动因素下降，基建投资有望加速，累计同比大概率在8月转正。”李超说。
陈兴也表示，根据今年财政预算安排，预计8月之后地方政府专项债发行将重新提速，支撑基建投资保持高位。而7月工业企业利润延续快速恢复性增长态势，加上企业中长期信贷的明显回升，或将支撑制造业投资的持续改善。
消费方面，兴业证券首席经济学家王涵指出，受疫情防控常态化影响，消费回升可能仍偏慢；但同时，经济活动回升，支撑消费进一步回暖。预计社会消费品零售额同比继续回升，可能转正。
李超预计8月份社会消费品零售总额同比增速为0.3%，未来修复速率有望进一步加快。这一方面得益于线下消费场景限制逐渐减少，另一方面，国内大循环畅通之后，需求企稳向好，企业利润快速修复，可支配收入向上修复有助于提升消费增速中枢。
“预计8月社会消费品零售总额同比增速由负转正至1.0%。”陈兴指出，7月份社会消费品零售总额增速降幅收窄至-1.1%，其中汽车类零售增速大幅回升转正，创下2019年7月以来的新高。而从中观高频数据来看，8月前23天乘联会乘用车批发、零售销量增速双双上行至9%、12%。预计汽车销售增速的高企将带动整体消费增速继续保持回升态势。（记者 班娟娟 北京报道）
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