央地合力打造“升级版”营商环境

近日，国务院层面接连开会部署并出台相关文件，从国务院常务会议到全国优化营商环境电视电话会议，再到国办先后发文强调进一步优化营商环境更好服务市场主体，深化商事制度改革进一步为企业松绑减负激发企业活力，新一轮政策利好密集释放。与此同时，地方也密集部署，加大力度推进优化营商环境政策落地和制度创新。

专家指出，优化营商环境是企业发展的加速器，当前“放管服”改革和商事制度改革加快向深水区迈进，从中央到地方，改革破局之举接踵而至，升级版举措蓄势待发。不断放宽市场准入，持续降低要素成本，促进新兴产业更大发展，打造更优开放环境，这将为企业松绑减负、激发市场活力，以及稳住经济基本盘、构建新发展格局注入更强势能。

中央部委密集释放新利好

9月11日，国务院召开全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议，强调持续推动“放管服”改革取得新进展。从确保减税降费实效，到创新信贷服务模式，让企业特别是中小微企业融资更加便利优惠；从进一步降低准入门槛，到深化“证照分离”改革；从创新包容审慎监管，促进新兴产业更大发展，到落实外商投资法及配套法规、外资准入负面清单，打造更优开放环境……会议释放了更多激发市场主体活力和发展动力的积极信号。

事实上，围绕优化营商环境，国务院层面近日已经接连召开会议和出台文件。

8月26日召开的国务院常务会议，确定围绕保市场主体激发活力深化“放管服”改革举措。会议要求，要推出新举措进一步做到门槛降下来、监管跟上去、服务更优化。

商事制度改革是深化“放管服”改革的先手棋和突破口。继此前发布《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》提出20条具体举措后，国务院办公厅近日发布《关于深化商事制度改革进一步为企业松绑减负激发企业活力的通知》，推出推进注册登记制度改革取得新突破等方面12条新举措。

不少部委近日也频频表态。工业和信息化部中小企业局局长梁志峰表示，将深化“放管服”改革，全面实行政策公平性审查，防止出台排除、限制竞争的政策措施。进一步放宽市场准入，支持民营企业深度参与制造强国和网络强国建设。

国家市场监督管理总局副局长唐军指出，今年底前全国要开通“一网通办”平台，进一步压减企业开办时间，由五个工作日压缩到四个工作日以内。此外，下一步要推进“证照分离”改革区域和事项全覆盖。他透露，我国要出台全国版清单，把在自贸区试行的改革举措在全国复制推广。还要研究自贸试验区版清单，自贸试验区版要有新的举措，要更有力度。

地方“升级版”举措蓄势待发

在中央层面不断推进营商环境优化的同时，地方政府也纷纷加大政策力度，推进优化营商环境政策落地和制度创新，进一步增强企业获得感。

在国务院召开全国优化营商环境电视电话会议后，北京召开专门会议，部署深化“放管服”改革优化营商环境工作，紧紧围绕市场主体需求，抓好“最后一公里”政策落地，推动“放管服”改革取得更多成效。北京市市长陈吉宁表示，要加快研究制定优化营商环境政策4.0版，不断完善优化营商环境长效机制。

贵州先后制定并颁布《贵州省外来投资服务和保障条例》《营商环境整治专项行动方案》，不仅注重招商也注重“安商”，积极帮助已落户企业解决突出困难和问题。同时，着力优化煤电油气运等生产要素配置和降低成本。

宁夏召开专题会议强调聚焦企业经营困难、资金压力等问题，建立惠企政策直达机制。

除此之外，重庆、深圳、湖南、海南、云南等省市也接连部署，大力度推进优化营商环境。政策重点主要集中在坚决清理隐性壁垒、切实推进简政放权、推进优化营商环境制度化和法制化建设、打通政策落地“最后一公里”等方面。

力促改革破局之举显成效

改革“一子落”，发展“满盘活”。专家指出，我国优化营商环境不断跑出加速度，更多采取改革的办法破解企业生产经营中的堵点痛点，这些改革破局之举有望更大激发市场活力，稳住经济基本盘、构建新发展格局。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国对《经济参考报》记者表示，当前稳住国内经济基本盘，亟须进一步深化改革，加快服务型政府建设，着力打造市场化法治化国际化营商环境，减少对企业市场准入和正常经营活动的干预与限制，提升创新创业和持续发展的便利性，降低企业制度性交易成本，从而提振广大市场主体投资创业的积极性与信心，进一步激发市场主体活力，为经济发展注入更大动力。

在刘兴国看来，下一步改革的关键在于厘清政府监管与市场发挥作用的边界，减少对企业的干预，让企业平等使用各类生产要素，便利实施经营行为。

“优化营商环境没有终点，我国继续加码改善营商环境，意味着要对标国际一流营商标准，不仅是为企业松绑减负，激活市场活力，更在于推进治理效能提升，加快形成成熟定型的制度。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示。

刘向东还指出，我国在推进“放管服”改革和商事制度改革方面已探索更加便利化的做法，包括利用互联网推动政务便利化，推进证照分离制度改革，简化审批程序等。未来的“放管服”改革不仅要做好“放”和“管”的有效平衡结合，更重要的是在服务上下功夫，真正做好企业的“店小二”。同时，商事制度改革将加快推进企业开办注册和经营的便利化，按照国际营商环境标准稳步实施。

(责编：车柯蒙、杨曦)