服务业扩大开放迎多重政策支持

在近日举行的国务院政策例行吹风会上，记者获悉，在开展服务业扩大开放综合试点的背景下，我国将以北京服务业扩大开放综合试点和综合示范区为平台，在其5年3轮试点基础上，进一步聚焦数字经济、金融服务等领域加速开放探索，推动服务业升级，为全国服务业扩大开放进行先行先试。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，国务院于近日批复了《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》（以下简称《工作方案》），标志着北京市服务业扩大开放综合试点进入全面升级的新阶段。

北京市人民政府副市长杨晋柏介绍，北京将聚焦重点领域探索创新，力争在服务业为主导的开放格局方面形成示范。要立足北京“四个中心”和国家金融管理中心定位，突出北京优势产业，在多个领域推出更多深化改革扩大开放的创新举措，加速形成北京开放创新产业链，推动开放升级。

北京市商务局局长闫立刚表示，在这次《工作方案》当中，四个方面26项的主要任务，其中很重要的一个方面就是要推进数字经济和数字贸易发展。下一步，在推进国家服务业扩大开放综合示范区、推进服务贸易创新发展的过程中，也将跟科技创新中心的建设相结合，特别是与数字经济的发展紧密结合，共同推动数字贸易的发展。

闫立刚同时指出，在新一轮《工作方案》中，金融服务领域扩大开放仍是重中之重，在全部120余项政策中，涉及金融服务的有29项，占比近四分之一。

“相信这些举措的落实，将使得北京金融领域的外资准入进一步放宽、资金进出更便利、营商环境更优，这将为外商来京投资带来更多的便利、更好的机会和更优的环境。”闫立刚说。

商务部外资司司长宗长青表示，开展服务业扩大开放综合试点，既是党中央国务院持续扩大对外开放的重要部署，也是当前通过开放稳外资的重大举措。今年以来，我国已经修订发布2020年版全国和自贸试验区外资准入负面清单，将条目分别缩减至33条和30条，进一步放宽了金融、教育等服务业重点领域的外资准入。另外，还印发了《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，给予包括服务业在内的重点外资企业金融支持，鼓励外资更多投向高新技术产业，包括高技术服务业。

宗长青介绍，按照国务院部署，目前正在加快修订《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大鼓励条目，将使更多服务业领域的外资企业享受相关的支持政策。

分析指出，服务业市场的扩大开放已经成为我国新一轮对外开放的重中之重，支持举措的集中出炉，也为稳外贸稳外资基本盘提供了重要支撑。随着利好的持续释放，还将在促进我国产业升级以及更高水平开放中发挥更大作用。（记者 王文博 北京报道）

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