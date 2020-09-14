外卖考核机制应更人性化

近年来，受服务业数字化转型以及网购消费带动，包括外卖骑手在内的网约配送员就业群体规模迅速扩大。几乎每到饭点，城市里大街小巷、商厦楼宇内就会出现外卖小哥奔忙的身影，极大方便了消费者就餐。

然而，在享受“美味不用等”这一便捷时，不少人对外卖骑手背后的辛苦与风险知之甚少。有数据显示，2019年上半年，上海送餐外卖行业共发生交通伤亡事故325起，造成5人死亡、324人受伤。另有数据显示，2019年全国外卖订单每单平均配送时长比3年前减少10分钟。这些数据在一定程度上反映出了外卖行业“激情与速度”背后的安全风险问题，也让公众对外卖骑手可能成为高危职业产生了担忧。

外卖骑手在送餐途中不顾人身安全，甚至发生超速、闯红灯、逆行等交通违法行为，在一定程度上与消费者“美味不能久等”的苛求有关。目前，准点送餐已成为不少平台的标配，也是考核外卖骑手收入的主要依据，消费者在这方面享有差评权。消费者的差评越多，意味着外卖骑手的收入越少。在这种约束下，一部分外卖骑手即使明知抢时间争速度会违反交通规则也在所不惜。所以说，部分送餐外卖平台就此给出消费者“多等待5分钟”的建议，有一定道理。

不过，如果外卖行业以接单数量定收入的业绩考核机制不作调整，外卖骑手仍然会出于增加收入考量，把多出的“5分钟”当作争取更多订单的砝码，平台亦有可能借此超量派单。所以，仅仅要求消费者在送餐时间上作出让步，无助于根本解决问题。

因此，在要求消费者“多等待5分钟”、对外卖骑手多一点体谅的同时，外卖平台需要从根本上摒弃“唯快”“唯利”的经营逻辑，设立更为人性化的考核机制，让外卖骑手在送餐路上多一份从容，不能将本应承担的责任转嫁为社会风险，甚至为了盈利忽视外卖骑手的权益。监管部门则应在鼓励新业态发展的同时，切实维护好劳动者合法权益，与时俱进创新监管手段。如此，外卖骑手才不至于成为高危职业。（张智全）

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