外卖考核机制应更人性化

近年来，受服务业数字化转型以及网购消费带动，包括外卖骑手在内的网约配送员就业群体规模迅速扩大。几乎每到饭点，城市里大街小巷、商厦楼宇内就会出现外卖小哥奔忙的身影，极大方便了消费者就餐。
然而，在享受“美味不用等”这一便捷时，不少人对外卖骑手背后的辛苦与风险知之甚少。有数据显示，2019年上半年，上海送餐外卖行业共发生交通伤亡事故325起，造成5人死亡、324人受伤。另有数据显示，2019年全国外卖订单每单平均配送时长比3年前减少10分钟。这些数据在一定程度上反映出了外卖行业“激情与速度”背后的安全风险问题，也让公众对外卖骑手可能成为高危职业产生了担忧。
外卖骑手在送餐途中不顾人身安全，甚至发生超速、闯红灯、逆行等交通违法行为，在一定程度上与消费者“美味不能久等”的苛求有关。目前，准点送餐已成为不少平台的标配，也是考核外卖骑手收入的主要依据，消费者在这方面享有差评权。消费者的差评越多，意味着外卖骑手的收入越少。在这种约束下，一部分外卖骑手即使明知抢时间争速度会违反交通规则也在所不惜。所以说，部分送餐外卖平台就此给出消费者“多等待5分钟”的建议，有一定道理。
不过，如果外卖行业以接单数量定收入的业绩考核机制不作调整，外卖骑手仍然会出于增加收入考量，把多出的“5分钟”当作争取更多订单的砝码，平台亦有可能借此超量派单。所以，仅仅要求消费者在送餐时间上作出让步，无助于根本解决问题。
因此，在要求消费者“多等待5分钟”、对外卖骑手多一点体谅的同时，外卖平台需要从根本上摒弃“唯快”“唯利”的经营逻辑，设立更为人性化的考核机制，让外卖骑手在送餐路上多一份从容，不能将本应承担的责任转嫁为社会风险，甚至为了盈利忽视外卖骑手的权益。监管部门则应在鼓励新业态发展的同时，切实维护好劳动者合法权益，与时俱进创新监管手段。如此，外卖骑手才不至于成为高危职业。（张智全）
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】