组图：我们在奉贤！9个人的“奉贤故事”

编者按：位于上海最南端的奉贤区，与“美丽”二字有不解之缘。这里是上海建设美丽乡村的前沿，也是美丽产业发展一线，更是将打造宜居宜产作为了区域发展的目标。近期，人民网采访组走进“人民优选直播大赛全国总决赛”举办地奉贤，通过人物背后的故事，进一步探寻奉贤的发展路径。

汪向杰，35岁，上海智能网联汽车技术中心有限公司道路测试事业部负责人。自2007年在同济大学研究生毕业后，一直在上海工作和生活。“我学习的专业是交通工程，上海奉贤区打造的‘汽车·未来空间’产业，与我学习的专业正对口。园区的生态布局与强劲发展态势，让我看到了自己事业发展的方向，让我扎根在了奉贤。”

刘剑锋，上海市奉贤区南桥镇社区卫生服务中心医生。他是70后的全科医生，利用进修、学习培训的机会，组建了专家资源库，建立起“慢性病专家微信群”，为社区居民提供更加及时、便捷、有效的专家团队服务，拥有上千名“粉丝”，获评上海市第三届“十佳”家庭医生。他说，“患者的信任和支持，是我在岗位上不断努力的动力源。”

彼德·冯德·洛克特，74岁，德国人，从事视觉和声音艺术的创作，2019年在上海奉贤区设立了工作室。“奉贤无论是自然环境还是人文环境都很美好，这里很上海，有国际化的视野和交流空间，在设施配套上也十分完善。在奉贤，我有很多好朋友，业余时间我们会一起演奏乐器，让人感觉到中西方文化的交流和碰撞。”他说。

费士杰，72岁，上海奉贤区吴房村人，他还被大家称为“桃王费老”。费士杰种的黄桃品相好、糖度高，2019年他靠卖桃收入18万元。“一人富了不算富，大家富了才叫富。有村民来找我学习种桃子，我非常愿意教大家。现在村里产业富了、环境美了，大家的日子红火起来了！”

潘向阳，54岁，来上海就30多年了，是较早在上海奉贤区术界创e园设立工作室的一批人，现在正在创作一组抗疫医务工作者的雕塑。“手艺人为时代而创作，希望能留下一批精品作品。术界创e园为我们提供了文化产业发展的扶持，营造了更优的艺术创作氛围，把精力集中在工作上。”

王盛泽，江苏连云港人，是一名85后，2009年来到上海，是一家美容院的老板。他的第一家店在上海金山区，这次来奉贤区行政服务中心是想来注册公司，打算再开一家美容院。“我算是新上海人，奉贤这两年发展速度很快，它的环境很好、交通便利，各方面条件都很吸引我，所以我打算在这再开一家美容院。”

潘志刚，37岁，安徽人，目前是一名基层公务员，2009年7月来到奉贤，对于近几年奉贤的变化他感触很深。“刚来到奉贤的时候，跟想象中的上海完全不一样，衣食住行都很不方便，而现在不一样了，奉贤有了很多的大型商场、公园以及九棵树艺术中心和展览馆，不光吃喝玩乐有了更多选择，还能在自己家门口看话剧、看展览。作为一个外地人来说，在奉贤这边工作生活，从当初的生根落地生根到现在的开花结果，我也祝愿奉贤明天会更加美好。”

叶涛，22岁，九棵树（上海）未来艺术中心员工。大学毕业后回到奉贤工作，见证记录着奉贤的发展与变迁。在他看来，奉贤变化日新月异，高质量产业聚集，使得奉贤越来越有国际范。“近两年奉贤建设正越来越好，更让我感觉回到奉贤的决定是对的，我要为家乡建设贡献绵薄之力。”在奉贤，有梦想的年轻人一定能创出一份天地。

许宁，27岁，奉贤规划资源展示馆讲解员。2018年因为爱情来到奉贤，在奉贤实现了家庭事业双丰收，在奉贤的两年她感触颇深。“小时候听大人说起奉贤，只觉得是上海的远郊，没有上海中心城区那么发达。自我搬来奉贤后发现，奉贤比我想象中繁华很多，衣食住行样样不比上海市区弱。尤其生态环境特别好，宜居宜业，是一座充满活力的城市，欢迎大家来奉贤亲身感受这里的美好。”

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