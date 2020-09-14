这届广场舞爱好者终于在短视频平台出道了

清晨或者傍晚，无论是城市公园还是城镇广场，都有“大妈们”翩翩舞动的身影，挥舞着彩带、洋溢着笑容。当下，被称为“中国式健身”的广场舞，以其欢快的串烧音乐和自娱自乐的编排，吸引着越来越多人的关注。

广场舞简单易学，老少皆宜，条件和标准约束不高，既能健身强体又能陶冶情操。据不完全统计，全国经常参加广场舞健身的人群已经超过1亿，并已不再是中老年的“专利”，越来越多的年轻人也加入其中，逐渐跨越了城乡界限和年龄界限，深入到大街小巷，风靡大江南北。

广场舞能够推广的这么好，既离不开各级政府部门的政策支持，也离不开相关社会组织、平台企业的推动。

在政府层面，随着城镇化的不断提高，城市建设和规划更加科学和注重人文关怀，城市在满足人们工作和居住需求的同时，在满足人民群众文化娱乐、强身健体等方面也有了显著进步。

比如，由于广场舞活动深受老百姓的喜爱，很多政府部门都会规划出适当的活动区域，协调场地，实现文明跳舞不扰民；一些省市地区的体育部门还相继推出一些经过专业人员科学设计和创编的广场舞，受到广大广场舞参与者的欢迎。

在企业层面，一些平台企业通过基础教学、线下培训、举办赛事等方式，让广场舞爱好者更好地展示自我，打造丰富多元的广场舞生态，助力全民健身。

以短视频平台快手为例， “舞所不能-2020快手广场舞争霸赛”决赛于近日在成都举行，来自广东、海南、广西、四川等7个省市的15支舞队上演了巅峰对决，参赛作品覆盖了流行广场舞、健身操、藏族舞、时装秀快步、民族舞、手语舞等广场舞舞种，除了现场的观众，本场比赛也以直播的方式触达到了全国网友。

对此，四川省文化馆副馆长唐建春表示，相信通过这次比赛的相处和网络的传播，大家一定能够收获满满的友谊和快乐。通过这次直播传递出去的不仅仅是优美的舞姿和舞者，更传递出全国群众健康向上，积极乐观的精神风貌，真真切切的反映出了大家对美好生活的热切向往。

同时，短视频与广场舞的结合也引起了广泛关注。快手西南区公共事务负责人张涛解释道：“在普通人的眼中，短视频是年轻人的专利，但是事实上也有相当一部分60后，70后，在快手平台上记录生活、分享心情，而舞蹈就是他们连接彼此、绽放青春的桥梁。”

相关业内人士认为，此次广场舞争霸赛活动之所以能够从报名到决赛各个阶段都获得了超高的人气，也与快手形成的丰富多元的广场舞生态关系密切。

快手运营总监韩叙则认为，广场舞是一个符号，不仅仅代表具像的运动，而是代表了乐观想象的精神，一种活力、一种健康正能量的态度，“这也是我们做这个活动的原因，不仅是广场舞本身，而是做广场舞相关兴趣点的结合。”

韩叙还分享了快手广场舞生态的一系列数据：过去的一年，快手广场舞视频累计曝光量达800亿+，累计获得点赞和评论数达10亿+，快手广场舞创作者总计粉丝量达3.5亿+，入驻快手平台的专业舞者人数达1000名，与快手达成合作的广场舞协会和MCN机构数量达15家。

韩叙透露，快手重磅推出“广场舞光合创作者计划”，将在今年投入超百亿流量曝光资源，重点扶持广场舞优质创作者。该计划预计在未来一年时间内，在快手平台引入优质广场舞创作者5000+，引入专业广场舞教练员1000+，培养10万粉丝作者1000+，培养100万粉丝作者100+。

事实上，在快手里已经有非常多的广场舞优质创作者，他们通过平台实现了自我价值。

作为快手众多广场舞创作者的代表之一，“曳步舞香香”向记者分享了自己如何从批发市场老板变成拥有超过265万粉丝的快手广场舞达人的经历。目前，她已经在快手创建了自己的曳步舞团队，培养网红一千余名，学员两万多名，并在快手通过直播卖货，获得收益超百万元。

而本次比赛的评委王广成同样也是快手的深度用户，这个1986年出生的小伙子，曾应国家体育总局邀请编排了9部官方出品的广场舞健身操，教授过的学员将近200万人。今年2月，王广成开设了自己的快手账号，短短一个月，粉丝数量便达到了50万人。而现在，在快手上，像王广成这样的专业广场舞老师还有将近1000人。

王广成告诉记者：“我不认为我是网红，我只是希望通过短视频平台，可以让更多喜欢广场舞，希望健康的人们可以通过我的讲解，系统科学的学习广场舞。”

快手相关负责人表示，未来，随着快手在线下不断推出大型广场舞赛事活动，在线上加大力度扶持优质广场舞创作者，快手将进一步助力广场舞创作者连接更多兴趣人群，提升创作者商业变现价值。与此同时，也向全社会传递更多健康向上、积极乐观的正能量态度与精神。（记者 夏晓伦）

(责编：许维娜、夏晓伦)