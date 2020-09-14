原标题：定了！9月16日，快手多链路直播象山开渔节

作为目前国内为数不多的大型海洋庆典活动，每年一届的象山“开渔节”以十里渔港千船齐发等声势浩大、壮观豪迈的场景而成为我国著名民间节日之一。今年，为了让更多人可以沉浸式感受这一年度盛宴的热闹景象，更好地提升该活动在全球范围内的影响力和品牌力，9月16日上午9:00，快手将创新采用“云开渔”新模式，独家直播第23届中国（象山）开渔节开幕仪式。

此次开渔节大型直播活动，快手将整合平台MCN、达人主播、流量扶持等全方位资源，推出由“明星+主持人+快手达人”组成的超强阵容，带来时长3个半小时的多链路直播，结合开渔节这一优质IP，大力推广当地旅游文化资源，助推象山产业升级。

据悉，活动当天，国家一级演员、制作人、主持人周炜，著名主持人李鑫，浙江电视台经济生活频道知名主持人、评论员舒中胜，新闻资讯主持人葛六一，快手电商达人蒙安，著名主持人、歌手王亚飞，内蒙古广电主持人岩清等将齐聚象山，在当地为大家直播开渔盛况。此外，浙江经视官方快手账号“浙样红TV”也将参与此次直播。快手音乐人李耀阳和快手音乐人李明霖也将在直播中进行连麦。

为了全方位展示开渔节盛景，此次快手也将推出多链路直播，通过六大场景让广大网友能够360度畅享开渔节喜庆氛围和象山美景。

其中，祭海仪式和开船仪式作为此次开渔节最重要的两大主题活动，自然也是此次大型直播活动的重中之重。

图说：象山开渔节渔船出海浩瀚场景

9月16日上午9:00-11:00，快手推出的第一场直播就是由周炜、舒中胜在中国渔村祭海仪式现场带来的全程祭海仪式直播。

祭海仪式作为开渔节最具特色的活动之一，不仅是古老文化的传承，更有着保护海洋、感恩海洋的深远意义。届时，结合渔区民俗文化展演，直播间将为广大网友呈现一场祭海敬神的古老仪式文化盛宴。

接下来，在10:30至12:30进行的开船仪式过程中，快手更是将通过三大角度进行立体展示，由葛六一在海事船及海事码头、蒙安在气象站观景台、李鑫在东门渔村分别进行不同视角直播。

在每一届开渔节上，千舟竞发石浦港的震撼场景都给人留下了深刻印象，而这一仪式不仅为开渔活动画上了浓墨重彩的一笔，也代表着广大渔民为期几个月的海上捕捞生活的开始，是渔家壮行之旅的第一程，与此同时，它也承载着对渔民平安归港、一帆风顺的祝愿和祈盼。

图说：象山开渔节渔船出海俯瞰

事实上，三面环海、两港相拥，地理位置优渥的象山不仅渔业海洋产业发达，更有着丰富的影视文旅资源，此次的直播活动中，快手不仅为网友们带来了开渔节盛景，届时，岩清还将带大家去探访石浦古城，而主持人王亚飞则将带大家去逛一逛《琅琊榜》《芈月传》《长安十二时辰》等影视剧的拍摄地象山影视城。

值得注意的是，除了通过直播开渔节这一具有浓郁渔乡风情和海滨旅游特色的庆典活动，在短线维度迅速引爆象山曝光度和旅游人气外，快手更将从长线维度持续赋能象山文旅产业升级。

随着开渔节的举行，象山官方媒体以及石浦古城、象山影视城等机构也在集中入驻快手，旨在借助快手“短视频+直播”模式，扩大释放象山旅游潜力、拉动当地文旅消费增长，而快手也为新入驻平台的象山媒体账号、泛媒体账号等提供相关流量扶持，积极推动象山文旅产业高质量发展。

目前，快手日活跃用户已超过3亿，平台上有近200亿条海量视频。作为当前全球最大的线上社区，快手已成为全国各地进行旅游资源推广、打造优质旅游IP、实现商业变现的主阵地，持续赋能地方经济发展以及景区、机构、行业从业者、内容创作者等旅游产业链各端参与者。

(责编：许维娜、毕磊)