原标题：2020快手广场舞争霸赛圆满落幕 超百亿曝光资源加速广场舞创作者成长

9月13日，“舞所不能-2020快手广场舞争霸赛”决赛在成都市四川广播电视台圆满落幕，本次活动由快手科技主办，活动以健康为宗旨，以竞技形式落地，旨在助力推动全民健身新时尚。

据了解，本次比赛主要面向广东省、海南省、广西壮族自治区、四川省、重庆市、贵州省、云南省这七个省市招募报名舞团。决赛前一日，四川省文化馆、四川省电视台领导、快手科技高管，以及数十名快手优质广场舞创作者也参加了发布会。

会上，快手相关负责人还发布了“快手广场舞光合创作者计划”重点扶持全国广场舞优质创作者。通过该计划，快手将在今年投入超百亿曝光资源，进一步依托“短视频+直播”等新模式，助力广场舞创作者健康快速成长。

超百亿曝光资源、三大维度九大举措，快手全面扶持创作者成长

四川省文化馆副馆长唐建春在出席此次发布会时表示，在由快手科技主办的“舞所不能-快手广场舞争霸赛”南区决赛中，来自全国多个省区的15支舞队一较高下，既用舞姿为“脱贫奔小康，奋进新时代”的时代背景写下新的注脚，也开创了疫情后大型文化活动落地推广的先河——除了亲临现场观战的观众们能欣赏到这道胜景，本场比赛也以直播的方式触达全国网友。

快手西南区公共事务负责人、四川快手互联网信息有限公司总经理张涛同时表示，广场舞既是广大群众喜闻乐见的社群活动，也是一种精神生活的投射，充满了社交温情的温度，更充满了朝气蓬勃的城市特征。

张涛进一步表示，在四川省各部门各单位的支持下，快手未来将与文化界继续深化合作，在乡村振兴、文旅合作以及包括广场舞在内的本地内容生产等方面，产生更多纬度的想象空间和合作可能。

快手运营总监韩叙则在发布会上分享了快手广场舞生态的一系列数据。他指出，在过去的一年，快手广场舞视频累计曝光量达800亿+，累计获得点赞和评论数达10亿+，快手广场舞创作者总计粉丝量达3.5亿+，入驻快手平台的专业舞者人数达1000名，与快手达成合作的广场舞协会和MCN机构数量达15家。

此外，通过快手提供的快享计划、快接单/快直播、付费课程、直播卖货等多元变现工具，目前已有20000+广场舞创作者在快手平台获得收入。

在既往成绩的基础上，未来，快手还将继续致力于打造全民、多元广场舞平台，并吸引更多广场舞创作者加入。为此，快手重磅推出“快手广场舞光合创作者计划”，将在今年投入超百亿流量曝光资源，重点扶持广场舞优质创作者。

韩叙透露，该计划预计将在未来一年时间内，在快手平台引入优质广场舞创作者5000+，引入专业广场舞教练员1000+，培养10万粉丝作者1000+，培养100万粉丝作者100+。

而为了全面扶持广场舞创作者，使其获得更快速的成长，快手也将提供更多的能力和服务，具体举措包括粉条助推、官方活动、跨界合作等流量资源扶持，创作者学院、原创保护、加V认证等运营服务扶持，以及付费课程、变现工具、品牌联动等助力变现扶持。

15支舞队从6000+报名队中“杀入”决赛，上演巅峰对决

在13日举行的“舞所不能-2020快手广场舞争霸赛”南方赛区决赛上，巴山诗意舞蹈队、深圳半岛梦之队艺术团、西昌市舞蹈家协会艺术团、鲁冰花舞蹈队、广东省东莞市珍珠旗袍等15支舞队上演巅峰对决，参赛作品覆盖了流行广场舞、健身操、藏族舞、时装秀快步、民族舞、手语舞等广场舞舞种，精彩纷呈、竞争激烈的赛事也引发现场和快手直播间观众的欢呼和热议。

本场决赛评委由著名广场舞编舞指导老师、国家级运动健将、国家级健美操裁判、国家级社会体育指导员培训师王广成，中国交谊舞奠基人、中国舞蹈协会会员杨艺，专业广场舞导师、浙江省排舞广场舞推广大使段希帆，以及著名广场舞编创导师応子四位广场舞领域专业导师共同担任。

最终，经过现场激烈角逐以及评委团专业评判后，海口市广场健身操舞运动协会精英队以作品《母亲是中华》斩获本次大赛一等奖。

“线下+线上”双重引爆，快手打造丰富多元广场舞生态

事实上，此次广场舞争霸赛活动之所以能够从报名到决赛各个阶段都获得了超高的人气，也与快手平台已经形成的丰富多元的广场舞生态关系密切。

首先，从舞种来看，目前快手广场舞已经包括了流行广场舞、曳步舞、民族舞、古典形体舞、旗袍走秀、佳木斯操、水兵舞、健身操、交谊舞、吉特巴、秧歌、印度舞、拉丁舞等数十种类别。

其次，从创作者类型来看，快手广场舞基本覆盖了全年龄段、各职业。作为快手众多优质广场舞创作者的代表之一，“曳步舞香香”也出席了此次的发布会，并现场分享了自己如何从批发市场老板变成拥有超过265万粉丝的快手广场舞达人的经历。目前，她已经在快手创建了自己的曳步舞团队，培养网红一千余名，学员两万多名，并在快手通过直播卖货，获得收益超百万元。

据了解，在此次的“舞所不能-2020快手广场舞争霸赛”南方赛之前，快手也曾举办过2019年快手全国舞团争霸赛山东赛和全国赛，赛事累计参与舞队数达2万支，覆盖舞队成员近30万人，覆盖全国50座城市，累计参赛舞蹈视频达15万条，涵盖舞种20余种，总播放数达10亿。

未来，随着快手在线下不断推出大型广场舞赛事活动，在线上加大力度扶持优质广场舞创作者，快手势必将进一步助力广场舞创作者连接更多兴趣人群，提升创作者商业变现价值，与此同时，也向全社会传递更多健康向上、积极乐观的正能量态度与精神。

(责编：许维娜、毕磊)