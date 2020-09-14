移动智慧接种平台落地河南焦作 助力乡镇儿童告别“接种难”

9月7日上午，一辆移动接种车驶进河南焦作，并在焦作市示范区四个乡镇街道预防接种门诊，展开为期5天的移动预防接种平台应用评估活动。

据了解，该接种车由中国疾病预防控制中心牵头设计，郑州宇通集团有限公司、青岛海尔生物医疗股份有限公司以及深圳金卫信信息技术有限公司联合打造，通过物联网技术与超低温技术的深度融合，实现了一站式数字化预防接种管理，对于解决偏远乡村地区儿童接种难题具有重要的现实意义。

一直以来，疫苗接种都是保障儿童健康成长的一道重要关卡，及时、精准、安全的疫苗接种能够有效降低儿童病死率。但是，在少数偏远乡村地区，疫苗接种仍有不少难题尚未攻克，特别是对于部分留守儿童来说，接种疫苗时要面临路途遥远、费用昂贵、缺乏专业知识等诸多难题，接种环境亟需改善。

此次中国疾病预防控制中心牵头设计的移动预防接种车，搭载先进的物联网技术，是海尔生物针对疫苗接种迭代的全新移动场景解决方案。该方案不仅通过数字化预防接种管理，实现了疫苗全流程信息追溯，接种数据实时与疾控系统交互，保障信息的准确性和实时性；还将改变当前接种服务状态，从接种者主动参与接种，提升到接种服务主动寻找待接种者，封堵儿童疫苗接种现存“漏洞”。

对于河南焦作来说，移动接种平台的落地，将进一步改善当地乡镇接种环境。焦作市疾控中心纪检书记张艳表示，一站式移动预防接种服务平台，是信息化、互联网、物联网及大数据等现代化信息化技术在预防接种服务方面的新技术应用，是“互联网+移动预防接种”服务的全新模式，是解决服务群众“最后一公里”问题的具体体现，可以让“人员少跑路,信息多跑路”，可以让群众真正感受到实惠。

据悉，除了解决偏远地区儿童接种难题外，海尔生物移动接种车未来还将服务于新冠疫苗正式上市后的群体性预防接种，极大提升我国生物安全水平。（牛广文）

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