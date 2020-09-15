长三角税收一体化按下“快进键”

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近期，国家税务总局推出了进一步支持和服务长三角区域一体化发展10项税收征管服务措施。

涉税业务整合、办税流程简化，涉税事项“一网通办”，税收大数据信息共享共用……

一项项举措落地，助力长三角一体化步伐持续迈进。

“我人在上海，不用出门就能完成吴江的税源登记，现在长三角跨区域税源登记太方便了。”前不久，上海凯胜建筑工程有限公司财务负责人程艳丽成功体验了新推出的长三角跨区税源登记申请新流程。

近期，国家税务总局推出进一步支持和服务长三角区域一体化发展10项税收征管服务措施，与去年11月推出的16项税收服务举措构成“16+10”长三角一体化税收支持体系。

从长三角电子税务局启动，到开展一体化税收经济分析，再到出台10项新服务措施……一项项举措落地，税收治理效能不断提升，助力长三角税收一体化步伐持续迈进。

再简化：涉税业务、办理流程整合

据悉，以“五税合一”综合申报为例，在出台的10项新举措中指出，将城镇土地使用税、房产税、印花税（按次申报除外）、土地增值税与企业所得税统一按季度申报。

“一张报表、一次申报、一次缴款、一张凭证”，涉税业务整合、办税流程简化，多项举措为纳税人带来办税便利。

“企业日常经营涉及许多税种，每个税种的申报期限不一致，对财务人员而言容易遗漏或者出错，综合申报方式帮我们解决了大难题。”雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司财务经理衡海燕说。

在已经率先探索推行“五税合一”的上海，该举措已让近50万纳税人享受到服务便利。今后，这项举措很快将在长三角地区推广，让更多企业受益。

上海市税务局纳税服务处副处长李纯说，10项新举措进一步丰富了“服务共同体”内容。纳税申报预填、简化增值税即征即退事项办理流程、土地增值税免税事项办理环节简并，以及对外支付税务备案电子化等更多更便捷的申报服务类举措都将在长三角区域先行试水。

更便捷：涉税事项跨区域通办

目前，在长三角电子税务局办税专栏，已集中推出16项征管服务和5项“一网通办”措施。纳税人可根据相关提示操作，自主办理多个办税事项。

“今年以来，我们一共开具了700多份跨区域涉税事项报告，以前外地的项目都要到当地大厅去预缴申报和核销，现在可以全程网上办理了，节约了大量办税成本。”浙江巨人通力电梯有限公司财务负责人沈列说，公司数千个建筑安装工程遍布全国各地，实现电子税务局全流程网上办后，财务人员可以在浙江本地足不出户完成异地建筑安装劳务跨区域涉税事项报验、预缴和反馈工作。

自7月1日起，跨省涉税事项报验业务办理功能已在三省两市（上海、浙江、江苏、安徽、宁波）电子税务局上线，支持长三角区域外出经营纳税人通过经营地电子税务局实现开户、报验管理、预缴申报、税款扣缴、信息反馈全流程线上办理，且办理时限从5—10个工作日缩短为1个工作日。据测算，每年预计可减少纳税人往返税务机关40余万次。

上海市税务局副局长蒋旭涛表示，推行涉税事项跨区域通办，有利于鼓励创新创业、保证市场要素自由流通、打造更加稳定公平透明的税收营商环境，对更好地服务长三角经济集群，推动中国经济国内大循环体系的形成具有重要意义。

重联合：区域内数据信息共享共用

“通过税收大数据，很快帮我们匹配到上海的原材料供应商，顺利解决了复工复产的实际困难。”嘉善誉丰汽车零件有限公司企业采购员徐陶利对“云链通”提供的服务赞不绝口。

税收大数据是座“金山银库”。今年4月，上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善三地税务部门联合启动了“云链通”行动，通过深挖税收大数据，为纳税人以需寻供、以销寻路。目前，三地税务部门已为48户企业匹配了108户上下游企业。

10项新举措提出，利用税收大数据，加大长三角区域税收经济联合分析力度。根据区域产业布局，拓展产业链、供应链分析，为长三角区域企业实现产供销上下游精准对接提供支持。

宁波市税务局相关负责人说，区域内数据信息共享共用，有利于深化区域比较分析，共享税收发展经验，助力长三角跑出高质量发展的加速度。

“税收政策是长三角区域一体化发展的基本制度保障，‘16+10’税收支持体系体现了打破行政区划限制构建统一的税收征管制度原则，增强了区域经济制度的统一性，进一步提升了长三角区域的经济竞争力，加快经济结构转型升级，降低了纳税成本，降低了市场主体风险，进一步优化了营商环境。”中国财政科学研究院研究员白景明说。

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 07 版）

(责编：白宇)