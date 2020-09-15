全社会用电量年内首现正增长

本报北京9月14日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：1—8月，全社会用电量累计47676亿千瓦时，同比增长0.5%。这是全社会累计用电量降幅持续收窄后，年内首次实现正增长；同时，第二产业和第三产业的用电量降幅也在持续收窄。
中国电力企业联合会行业发展与环境资源部副主任叶春分析，这主要是受到经济稳定恢复、持续向好和夏季高温天气等因素拉动。
8月份，全社会用电量7294亿千瓦时，同比增长7.7%。分产业看，第一、二、三产业用电量同比分别增长12.1%、9.9%和7.5%；城乡居民生活用电量同比下降1.2%。
中国电力企业联合会的数据显示，8月份，全国制造业用电量3510亿千瓦时，同比增长9.7%，增速比上年同期提高7.4个百分点；制造业日均用电量113.2亿千瓦时/天，比上年同期增加9.9亿千瓦时/天，比上月增加6亿千瓦时/天。
其中，四大高载能行业用电量同比增长9.2%、高技术及装备制造业用电量同比增长13.8%，消费品制造业用电量同比增长5.6%，其他制造业行业用电量同比增长9.4%，增速比上年同期分别提高7.2、11.5、5.3和2.3个百分点。
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