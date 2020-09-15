中科可控智能服务器生产线投产

本报北京9月14日电 （记者赵永新）由中国科学院和昆山市政府合作共建的安全可控信息技术产业化基地——中科可控产业化基地的首台安全可靠服务器日前在昆山下线，标志着中科可控智能化服务器产线正式建成投产。

2018年4月，中国科学院与昆山市政府宣布联合共建中科院安全可控信息技术产业化基地，目前中科可控智能化生产线设备自动化率已达95%，自动数据采集率100%、在线检测率100%。该产线的投产将进一步赋能江苏省高端计算产业链的集聚和高质量发展。

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 07 版）

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