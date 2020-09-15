中国知识产权综合发展指数大幅提升

本报北京9月14日电 （记者谷业凯）国家知识产权局知识产权发展研究中心14日发布的《2019年中国知识产权发展状况评价报告》显示，2010年至2019年，全国知识产权综合发展指数由100提升至279.2，综合发展成效显著，知识产权创造、保护、运用等“全链条”发展水平大幅提升。

报告显示，中国知识产权保护成效获得了社会公众普遍认可。2010年至2019年，中国知识产权创造快速发展，创造质量和效率稳步提升，知识产权运用效益日益凸显，有力促进了经济社会发展。2018年，中国专利密集型产业增加值达到10.7万亿元，占GDP的比重达11.6%，版权产业的行业增加值占GDP比重达7.37%。

与此同时，中国知识产权环境建设取得明显进步。2019年，专利代理（含分支机构）和商标代理机构数量增至5.1万个，执业专利代理师数量增至2万余人。知识产权质押融资也已成为实现知识产权价值、服务中小微企业的知识产权金融服务重要模式。

从地区发展状况来看，2019年知识产权综合发展指数排在前6位的地区依次为：广东、上海、江苏、北京、浙江和山东。从国际比较来看，2014年至2018年，中国在40个评价样本国家中，知识产权发展总体状况排名从第20位跃升至第8位。

据悉，国家知识产权局知识产权发展研究中心自2012年起，开展中国知识产权发展状况评价的研究工作，并按年度公开发布评价结果，旨在反映国家和地区知识产权发展的时空差异，为国家知识产权战略实施及知识产权强国建设提供决策参考。

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