海关试点启用原产地证书智能审单

本报北京9月14日电 （记者杜海涛）近日，吉林工学木业有限公司业务员班文玲在网上向长春海关所属临江海关申报了1份原产地证书的待审签信息，不到1小时，就完成了证书的审核制证。今年，临江海关已为企业签发457份出口货物原产地证书，货值11522万元，有关企业可通过这些原产地证书享受国外关税优惠约576.1万元。
原产地证书是出口货物享受国外关税减免和其他优惠待遇的重要凭证，在国际上享有“纸黄金”的美誉。8月10日起，海关总署在天津、上海等海关试点启用原产地证书智能审单，实现24小时、365天全天候、不间断审核，保证签证质量，提升签证效率，极大节省企业成本。今年前8月，全国原产地证书签证机构共计签发各类优惠原产地证书318.1万份。
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