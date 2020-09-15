房地产市场“稳”字当头（锐财经）

八月，中国七十个大中城市中有五十九个新建商品住宅价格环比上涨。图为航拍福建福州闽江畔一处新建住宅。

中新社记者 吕 明摄

9月14日，房地产市场消息频出：国家统计局发布70个大中城市商品住宅销售价格变动情况最新统计数据，四川成都出台15条楼市调控新政，银保监会指出房地产金融化、泡沫化倾向得到有效遏制……相关人士指出，近期，从中央到地方，房地产市场被频繁提及，相关政策接连出台，传递一个鲜明信号，即“房住不炒”的定位没变，中国坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，将稳地价、稳房价、稳预期，保持调控政策连续性、稳定性，确保房地产市场平稳健康发展。

环比涨幅略微扩大

国家统计局城市司首席统计师孔鹏9月14日介绍，8月份，各地坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，切实落实城市主体责任，及时采取针对性措施，稳妥实施房地产长效机制，70个大中城市房地产市场运行总体平稳，价格略涨。

看环比——8月份，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.6%、0.6%、0.9%和0.5%。二手住宅销售价格环比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.7%、0.8%、1.7%和1.1%。

二线城市二手住宅销售价格环比涨幅回落。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨1.0%和0.6%，涨幅比上月分别扩大0.2和0.1个百分点。

看同比——8月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.9%和6.9%，涨幅比上月分别扩大0.3和1.2个百分点。

二三线城市同比涨幅回落或与上月相同。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨5.0%，涨幅比上月回落0.1个百分点；二手住宅销售价格同比上涨2.0%，涨幅与上月相同。上述二者同比涨幅均连续16个月相同或回落。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.5%和1.8%，涨幅均与上月相同，均连续17个月相同或回落。

完善住房调控政策

谈及房价最新变动情况，中国社会科学院金融研究所研究员尹中立对本报记者分析，总体来看，8月份房价涨势比较温和，没有出现大幅上涨的情况，涨幅的略微扩大属于正常波动。就热点城市而言，有针对性的调控措施正陆续出台。

9月14日，成都市发布《关于保持我市房地产市场平稳健康发展的通知》，提出增加住宅用地供应，支持合理自住需求。优化供应结构，住宅用地占经营性用地的比重不低于60%，供需紧张区域不低于70%，优先确保保障性住房用地供应。同时，完善住房调控政策。严格执行住房限购政策，加强购房资格审核，严厉打击弄虚作假行为。个人住房转让增值税征免年限由2年调整到5年。

成都市住房和城乡建设局相关负责人指出，随着成都城市综合竞争力、吸引力不断增强，新增服务人口明显增多，居民购房需求日益增加，今年以来，部分区域出现供需紧张状态。为努力确保完成“稳地价、稳房价、稳预期”调控目标，成都市出台通知，综合运用土地、金融、税收和必要的行政手段，提出了针对性措施。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐认为，下半年以来，全国已有约10个城市出台房地产调控政策，政策从供需两端同时发力保持房地产市场平稳运行，在抑制投资性需求的同时也注重保护合理自住需求的释放。未来短期内，不排除房价上涨较快的城市出台调控加码政策的可能。

坚决遏制投机炒房

“各地因城施策出台调控政策，与近期中央有关部门多次强调的落实城市主体责任要求保持了一致性。”尹中立说。

日前，住房和城乡建设部召开部分城市房地产工作会商会，要求切实落实城市主体责任，提高工作的主动性，及时采取针对性措施，确保实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标。要高度重视当前房地产市场存在的突出问题，始终绷紧房地产市场调控这根弦。要坚持问题导向，精准施策，从源头上解决问题。住房供需矛盾突出的城市要增加住宅及用地供应，支持合理自住需求，坚决遏制投机炒房。

对于各市场参与主体，相关部门也作出了明确部署。住房和城乡建设部日前印发的政务公开工作要点提出，加强房地产市场监管信息公开，严格规范房地产开发和中介市场秩序，防止虚假宣传、恶意炒作等加剧市场波动。

针对房地产企业，住房和城乡建设部、中国人民银行近日联合召开座谈会，指出为进一步落实房地产长效机制，实施好房地产金融审慎管理制度，增强房地产企业融资的市场化、规则化和透明度，人民银行、住房和城乡建设部会同相关部门在前期广泛征求意见的基础上，形成了重点房地产企业资金监测和融资管理规则。

尹中立认为，从中央到地方，一系列政策措施的出台传递出一个明确信号，即“房住不炒”定位不变，这有助于打消市场疑虑。即便面临经济下行压力，但中国不将房地产作为短期刺激经济的手段，将继续保持调控政策连续性、稳定性，确保房地产市场平稳健康发展。

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