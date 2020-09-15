原标题：美欧企业在华投资热情不减

近来，在业界较有影响力的一些机构发布报告显示，尽管投资环境存在压力，但是美国和欧洲企业对中国的投资意愿不减。

上海美国商会公布调查显示，在340多个受访成员企业中，约92%的受访者表示，将继续在中国经营。在中国拥有或外包制造业务的200多家受访企业中，有70.6%表示不会将生产环节迁出中国。

美国中国总商会《2020年在美中资企业商业调查报告》显示，95%的受访中企没有计划撤出美国市场，70%的受访企业没有计划取消或推迟在美投资。

中国欧盟商会对中国的所有欧洲企业进行了商业信心调查，据《商业信心调查2020》提供的数据显示，有62%的欧盟企业表示希望中国进一步扩大欧盟企业准入份额，和中国企业合作，继续增加对华投资。中国欧盟商会会长约尔格·武德克对媒体表示，欧盟企业没有想过要撤出中国市场。

普华永道美国公司市场分析部中国分析业务负责人克雷格·斯特龙贝尔在美国中国总商会举办的视频对话活动上也表示，中美两国企业愿意在对方市场继续经营。

日本《日经亚洲评论》网站援引高盛公司的一份报告显示，半导体设备和材料以及医疗保健领域的大多数公司实际上正扩大在中国的生产。

美欧企业为何难解中国情结？

美国《华尔街日报》日前发表文章表示，在疫情影响下的不少美国企业这几个月从中国市场获益不少，获得了宝贵的“喘息期”。以美国斯凯奇公司为例，公司首席运营官戴维·温伯格表示，中国提供了一个复苏、稳定、增长的模式。

在美国前驻华大使马克斯·鲍卡斯看来，中国营商环境持续改善，更多的美国企业可以直接在华经营而不必设立合资企业。

武德克说，中国外商投资准入负面清单连续四年缩减，这说明一切朝着正确的方向发展。欧洲企业已做好准备，用自身专业的知识技术充当中国发展转型的催化剂，希望能协助中国不断发掘自身蕴藏的巨大潜力。

高盛公司报告说，中国在制造业方面的总体优势完好无损。“庞大的国内市场、完整的工业供应链和良好的基础设施对外国制造业投资最具吸引力”。

已在上海建厂的美国特斯拉公司还计划向亚洲其他市场和欧洲出口在中国制造的Model 3汽车零部件。

从海外人士的表述看，中国日益完善的政策、经营环境，开放的规模庞大的市场，完备的供应链和良好的基础设施，对企业发展大有裨益。

当然，在世界大型经济体间，各种差异和障碍也客观存在。中国欧盟商会10日在线发布的《欧盟企业在中国建议书2020/2021》就呼吁年底前对中欧《全面投资协定》达成做出大胆承诺，这将更多促进双方的投资合作。

舍不得、离不开，这是欧美企业对中国的真实感受。他们需要的是更多对话，更多改革，更多合作关系的建立，真正有利于企业发展进步。

(责编：杨曦、乔雪峰)