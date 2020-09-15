原标题：今年楼市“金九”恐难再现

9月以来，多个地方城市陆续出台了房地产调控政策。业内分析认为，在地方调控政策持续从紧的氛围下，今年楼市“金九”恐难实现。

9月14日，成都市发布的新一轮调控政策提出：加强经营性用地供应，其中住宅类用地占60%以上，供需关系紧张区域须达到70%以上；加强首付资金来源监管，严防消费贷流入楼市；个人住房转让增值税征免年限由2年调整到5年；在公开摇号的项目中，提高棚改户、无房户的倾斜比例；热点项目需报备营销方案，加强热点楼盘销售方案审核，合理确定房源和认购人数比例。

“整体来看，成都本轮新政调控再次升级，调控针对性加强，特别是针对炒房，杜绝一切可能参与炒房的途径，全力维护供需平衡，稳定市场预期，稳定房价。”贝壳研究院高级分析师潘浩分析指出，成都1-8月新房成交套数累计同比增长4.9%，整体平稳，但增幅持续3个月扩大，因此本轮政策具有较强的前瞻性。“此外，成都市本轮政策重点在于将中央的调控意志转移至地方，加强长效机制的落地，打击炒房进入落实阶段。”

同日，大连市也出台针对公积金的调整政策，取消原有的“子女可以以自己名义为已退休父母申请公积金贷款，且不占用子女的公积金贷款额度”这一政策。

潘浩分析认为，大连原来的公积金政策中，子女可有两次申请公积金贷款的机会，从而在一定程度上降低购房成本，给市场带来一定的投机风险。在今年整体市场以价换量的大趋势中，房地产市场成交量快速增长，因此大连的政策调整，旨在防范市场过热，维持市场稳定预期。

事实上，自9月份以来，还有常州、沈阳、南京、武汉、东莞等多个二三线城市陆续出台了房地产领域的调整型政策。政策出发点普遍以打击投机性炒房行为、稳定市场预期为主要目标，同时规范房地产经纪市场，维护房地产市场稳健运行。

值得一提的是，9月11日，在南京市新一轮政策调控当中，针对土地招拍挂市场进一步从严管控，尤其是严控房企参与“炒地”行为。政策规定，房地产企业不得竞买2宗及以上住宅用地，房企及子公司不得参与竞买同一地块，严防“炒地”，为平稳土地市场预期奠定了基础。

贝壳研究院分析师许小乐分析认为，与往年相比，今年的房地产调控政策更加精准。在中央层面“房住不炒”的导向下，近期市场热度较高的城市大概率会加码政策调控力度。在此背景下，房地产行业今年的“金九”行情恐难实现。

(责编：杨曦、乔雪峰)