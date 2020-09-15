原标题：严监管不松劲 银保监会重拳整治市场乱象

“经过持续深入的乱象整治，银行业生态得到积极净化，重点领域风险化解取得突破，审慎合规运行的氛围进一步稳固，乱象整治工作达到预期目标。”9月14日，银保监会银行检查局副局长朱彤在银保监会通气会上表示，当前银行领域行业性重大违法违规问题基本杜绝，一些苗头性问题得到及早揭示处置，重点领域风险由发散转向收敛。

不仅是银行业，今年以来，包括房地产市场、网贷整治等多个备受关注的金融领域治乱象工作均取得显著成效。朱彤表示，银保监会已持续开展30多个重点城市房地产贷款专项整治，加大对首付贷、消费贷资金流入房市的查处力度，引导银行资金重点支持棚户区改造等保障性民生工程和居民合理自住购房需求，保障性安居工程贷款余额稳步增长，房地产金融化、泡沫化倾向得到有效遏制。

普惠金融部副主任冯燕表示，截至8月末，全国在运营的网贷机构只剩下15家，比2019年初下降了99%，借贷余额下降84%，出借人下降了88%，借款人下降73%。与此同时，网贷机构的机构数量、借贷规模和参与人数已连续26个月下降，专项整治工作取得了实质性成效。

对于下一步监管重点，银保监会多部门负责人表示，仍将以严监管作为工作主线。朱彤指出，银保监会将继续开展银行保险机构市场乱象整治“回头看”工作，一方面对中小机构公司治理薄弱、信贷领域问题多发、资管转型发展不规范、各类“伪创新”层出不穷等问题进行持续深入整治；另一方面，结合当前市场流动性较为宽裕的环境，对资金空转、脱实向虚等乱象反弹苗头严查严处，消除问题隐患。

冯燕表示，各地区、各部门要将处置网贷领域存量风险作为后续较长一段时间的核心工作来抓，持续完善停业机构的资产处置程序。在坚持市场化和法制化原则的前提下，因地制宜、多措并举，提高资金清偿率和返还效率，最大限度地保护投资人的合法权益。同时加快推进落实网贷机构转型试点工作。“目前部分地方已批设网贷机构转型为区域类小贷公司，有关部门已审核同意部分地方网贷机构转型为全国经营的小贷公司。在依法合规的前提下，各地要加快转型进度。”冯燕指出。

公司治理部一级巡视员邓玉梅表示，将持续开展对银行保险机构公司治理的全面评估和专项整治工作，同时加快弥补公司治理监管制度短板，将制定或修订银行保险机构公司治理指引、大股东行为监管指引、董事监事履职评价办法等重要公司治理监管规制。

(责编：杨曦、乔雪峰)