原标题：潘功胜： 金控办法实施不改金融业 分业经营分业监管为主格局

国务院最新发布了《关于实施金融控股公司准入管理的决定》，人民银行同步发布了《金融控股公司监督管理试行办法》（下称《金控办法》）。在14日举行的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行副行长潘功胜表示，《金控办法》的实施不改变我国现行金融业以分业经营、分业监管为主的格局。下一步，人民银行将遵循公开、公平、公正的原则，依法依规、稳妥有序开展金融控股公司的准入管理和持续监管，制定配套细则，完善制度框架，防范化解风险，增强金融服务实体经济的能力。

潘功胜表示，我国金融业实行的是以分业经营、分业监管为主的架构。这种格局是在长期实践中探索形成的，符合我国经济金融发展的现状，应当予以坚持。他说，在国际上，主要的经济体也都大多采用金融控股公司的模式，由金融子公司实行分业经营。这种制度框架的安排，使股权结构和组织架构更加简单、明晰、可识别，有利于更好地隔离风险，加强集团整体公司治理和风险管控，也符合现代金融监管的要求。潘功胜强调，《金控办法》的实施不改变我国现行金融业以分业经营、分业监管为主的格局，是对现行格局的完善和补充。人民银行也将与相关部门建立跨部门工作机制，加强监管协作与信息共享，形成监管合力，共同推动金融控股公司的规范健康发展。

潘功胜表示，人民银行将遵循公开、公平、公正的原则，依法依规、稳妥有序开展金融控股公司的准入管理和持续监管，制定配套细则，完善制度框架，防范化解风险，增强金融服务实体经济的能力。

他指出，将完善制度框架。如，对金融控股公司的监管需要更具体的、更细的操作规则，比如并表管理的规则、资本管理的规则，关联交易管理规则等；开展准入管理。对于符合设立情形的企业设立金融控股公司的，人民银行将按要求进行受理和审批，做好行政许可的服务工作；稳妥有序过渡。现在已经有一部分存量企业具备金融控股公司的特征，也符合设立金融控股公司的情形。但是，内部的股权结构可能不太符合《金控办法》的要求。央行参考了美国、日本等设置合理的过渡期，过渡期内，对存量企业实施分类施策。

(责编：杨曦、乔雪峰)